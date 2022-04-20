〈上海封城〉日經：蘋果200大供應鏈廠商 半數遭波及

日經亞洲 (Nikkei Asia) 分析，蘋果公司 (AAPL-US)200 大供應鏈廠商當中大約一半設在上海或周遭地區，因此受到近期封城影響。

日經分析蘋果最近期的供應鏈名單，發現超過 70 家公司的製造廠位於江蘇省，大部分位在最靠近上海的昆山和蘇州兩個城市。另外約 30 家公司在上海市設廠。

這些供應商包括 iPhone 第二大組裝廠和碩 (4938-TW)、iPad 主力供應商仁寶 (2324-TW)，以及從顯示面板、印刷電路板 (PCB)、散熱器、電池到音效裝置的供應商。

例如，聲學元件供應商瑞聲科技、電子零件製造商 Panasonic、面板製造商日本顯示器 (JDI)，都有廠房位於受疫情影響的蘇州。上海有和碩及組裝 Mac 的廣達 (2382-TW)。昆山的蘋果供應廠商除了和碩、仁寶、欣興電子 (3037-TW) 以外，還有南亞塑膠 (1303-TW) 和散熱模組廠雙鴻 (3324-TW)。

蘋果每年都會公布供應鏈名單，涵蓋其在材料、生產和組裝 98% 支出。日經此次分析的 2021 年名單，可看出上海已經不只是知名金融中心，也是全球科技和汽車供應鏈的重心。這些廠商不只供貨給蘋果，也是 Google、微軟、英特爾、華為、小米和 Oppo 的合作廠商。

中國包括上海在內眾多城市因疫情封城封路，導致物流運輸大亂，並開始影響到經濟。中國副總理劉鶴為了止血，周一宣布物流業不得已等待核酸結果為由限制通行，要求發放足夠的全中國統一通行證，上海和蘇州的地方政府也把數百家重要供應商納入所謂「白名單」，讓製造和物流活動逐步恢復。

隸屬惠普某供應商的一名主管說，這波混亂可能影響今年的年底購物季出貨，5 月和 6 月是關鍵，如果生產趕不上海運，考量到塞港，可能錯過歐美的年底購物旺季，除非改以成本高很多的空運運送。

Counterpoint 研究公司分析師 Ivan Lam 則說，封城不只影響供應商和商品生產，也會衝擊需求。「中國將繼續實行清零，因為年長者的疫苗施打率仍低。從需求面來看，上海封城之後，中國消費者支出明顯比今年初降溫。市場對智慧手機今年預估值可能再度下修幾個百分點。」