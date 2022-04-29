〈紐約匯市〉日銀唱鴿 日圓單日貶約2% 美元指數飆近20年高

受新冠疫情、俄烏戰爭和央行政策分歧等因素齊力推動，美元指數周四 (28 日) 延續漲勢，飆至近 20 年高位，日本央行 (BOJ) 堅守超鴿派立場，則使日圓跌至 2002 年來最低，單日貶約 2%，歐元受經濟增長擔憂拖累，續創五年新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.69%，報 103.67，盤中最高達 103.93，是 2002 年以來最高。

經濟數據顯示，美國第一季 GDP 季增年率為 - 1.4%，意外萎縮，消息一度使美元回吐漲幅，隨後於 103.5 至 103.7 區間震盪。

然而，CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 認為，GDP 數據所反映的不一定是經濟疲軟，而是因為進口激增導致貿易逆差急遽擴大的影響，撇除這種情況，潛在的消費和投資趨勢仍相當穩健。

美元兌日圓升 1.84% 至 130.82 日圓，是 2002 年 4 月以來最低，單日漲幅一度超過 2%，疲軟的日圓也助推美元。

Rai 說，美元對日圓的匯率走勢，主要受到美國和日本長期公債利差擴大所致。

日本央行周四繼續維持超寬鬆貨幣政策，強調以無限量購債來捍衛殖利率目標，促使日圓跌破 130 的關鍵水平。

然而，考慮到外匯市場壓力越來越大，市場推測日銀可能稍微後退一步。日本財務省一位官員表示，他對日圓近期的走勢感到憂心，日本將對貨幣市場採取適當措施。

歐元兌美元跌破 1.05 美元的心理關卡，貶 0.54% 至 1.0498 美元，是 2017 年以來最低，凸顯市場對俄羅斯切斷歐盟成員國的天然氣供應感到緊張。

英鎊兌美元貶 0.71% 至 1.2451 美元，創 2020 年中以來最低。

美元兌新興市場貨幣匯率跳升，為新興市場帶來沈重壓力。截稿前，美元兌智利披索升 1.1%，美元兌南非蘭特升 0.56%。

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