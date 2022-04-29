〈俄烏衝突〉俄國斷供！數據顯示德國希臘準備救援波蘭和保加利亞

外媒週四 (28 日) 報導，歐洲能源危機升級，俄羅斯暫停向波蘭和保加利亞輸送天然氣，根據市場數據顯示，德國和希臘將對波蘭和保加利亞輸送更多天然氣。

能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 表示，由於波蘭和保加利亞拒絶以盧布支付，俄國週三開始將暫停向兩國供應天然氣。由於俄國為全球大二大天然氣出口國，歐洲 40% 天然氣供給仰賴俄國，總計約有 23 個俄國天然氣買家。

俄國斷供！歐洲能源危機明顯升級 (圖片：AFP)

由於歐洲能源危機明顯升級。匈牙利隨後舉手投降，宣布該國將使用盧布支付俄羅斯的天然氣及石油。

不過，根據市場數據顯示，德國和希臘準備分別向波蘭和保加利亞輸送更多天然氣。

德國管線網路營運商 Gascade 的數據顯示，德國和波蘭邊界的 Mallnow 測量站週四觀察到天然氣流量增至每小時 1270 萬千瓦。希臘天然氣傳輸系統運營商 Hellenic gas Transmission System Operator 數據顯示，週四通過希臘向鄰國保加利亞輸送的天然氣量大增。

此外，美國能源部週三宣布批准 2 個新液化天然氣項目的出口，美國國務卿布林肯此前表示，美國已將大量液化天然氣轉運到歐洲。

范德賴恩指出，仰賴俄國化石燃料的時代將終結 (圖片：AFP)

歐盟執行委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 指責俄羅斯敲詐勒索，並表示在俄羅斯斷氣期間，鄰國正在向波蘭和保加利亞供應天然氣。

Gazprom . 週三表示，除了波蘭和保加利亞外，未來立陶宛、荷蘭和法國也很有可能成為斷供的目標國，Gazprom 還警告，如果有其他國家將能源轉移波保兩國，俄羅斯將相應地減少對這些國的能源供應量。

國際油價週四走高，歐盟實施俄國石油禁令的可能性提高，這可能會進一步加劇全球原油市場供給壓力。

Brent 原油期貨價格上漲 2.27 美元或 2.2%，收於每桶 107.59 美元，而 WTI 原油期貨價格上漲 3.34 美元或 3.3%，收每桶 105.36 美元。