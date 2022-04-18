繼亞馬遜、星巴克後 蘋果最大紐約門市爭取成立工會

繼亞馬遜 (AMZN-US)、星巴克(SBUX-US) 陸續成立工會後，蘋果位於紐約中央車站（Grand Central Terminal）旗艦零售門市員工正在籌組工會，藉此抗議薪資長期未作調整的情況，可能引發一場蘋果勞資雙方的戰爭。

蘋果該門市員工成立名為「水果攤工人聯盟」（Fruit Stand Workers United,FSWU）的網站，並開始收集員工簽名連署，如果成功建立工會，將首開蘋果門市成立工會先例。

FSWU 的訴求是提高薪資，並提高員工在福利、工作場所安全和其他就業問題上與蘋果公司有更大的議價能力，該聯盟也指出，蘋果作為世界上最有價值的公司財富不斷成長，然而其零售門市員工的生活卻不穩定。

先前有報導指出，今年 2 月，有部分蘋果員工因薪資停滯不前感到不滿，當時就有許多蘋果門市準備提交文件成立工會。當有傳言指蘋果員工計劃建立工會時，蘋果便策劃各種「破壞工會」的策略。工會發起人表示，蘋果曾試圖說服員工，稱加入工會是一個壞主意。

根據華盛頓郵報報導，FSWU 已收集 30% 的連署門檻，可向國家勞動關係委員會（National Labor Relations Board, NLRB）提出工會選舉的申請。此外，目前除了中央車站店以外，至少有 3 間分店也正在為成立工會進行準備。

對此，蘋果發言人聲明表示，公司為全職和兼職員工提供「非常豐厚的薪酬和福利」，支付零售門市員工的起薪為每小時 20 美元，並提供產假和股票獎勵等福利，並稱「我們很幸運擁有出色的零售團隊成員，我們非常重視他們給蘋果帶來的一切」。

截至去年 9 月，蘋果在全球擁有 15.4 萬名員工，包括國際員工和公司員工，以及 270 家美國蘋果零售店的零售員工。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價略漲 0.1%，每股暫報 165.45 美元。