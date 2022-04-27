伺服器記憶體需求暢旺 SK海力士Q1營業利益翻倍

南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 周三 (27 日) 公布 2022 會計年度第一季財報，由於資料中心銷售幫助彌補疲軟的消費者需求，加上記憶體價格跌幅小於市場預期，Q1 獲利較去年同期翻倍成長。

財報顯示，SK 海力士 Q1 營收年增 43% 至 12.2 兆韓元，營業利益自去年同期的 1.3 兆韓元增至 2.86 兆韓元，是 2018 年以來同期最高，但因扣除 3800 億韓元的一次性費用，遜於 Refinitiv 分析師預期的 3.1 兆韓元。

SK 海力士表示，運算產品的強勁需求是上季營收成長的一大驅動力，這番說法與三星電子 (Samsung Electronics) 和台積電 (2330-TW)(TSM-US) 強勁的企業客戶訂單相互呼應。

SK 海力士行銷長 Kevin Noh 說，隨著市場對伺服器晶片需求上升，記憶體業務有望於下半年改善，公司將繼續專注於保持獲利能力。

他並表示，因零件短缺導致晶片設備交貨延遲，干擾整個半導體產業的產能擴張活動，SK 海力士將繼續努力提高良率並滿足客戶需求。

儘管如此，SK 海力士警告，中國智慧手機市場需求疲軟仍是一大挑戰，凸顯其對消費者需求放緩感到憂心，這點可以從今年智慧手機與 PC 出貨量看出端倪。

全球智慧手機出貨量在今年 Q1 下滑 11%，PC 需求也降溫 (圖：AFP)

研調公司 Canalys 本月發布報告稱，因經濟狀況不佳與季節性需求低迷，全球 Q1 智慧手機出貨量下跌 11%，是疫情爆發以來最大降幅。SK 海力士聲明也稱，因供應鏈在內等因素持續干擾，部分 IT 產品從年初就浮現放緩跡象。

eBest Investment & Securities 分析師 Nam Dae-jong 表示，PC 和智慧手機需求放緩、俄烏戰爭推升商品價格、升息導致消費者需求疲軟以及疫情蔓延等風險正在增加，全球總體經濟局勢變幻莫測，若 IT 相關需求保持穩健，則晶片價格可能回穩，反之恐延續下行趨勢。

SK 海力士預期今年 NAND 出貨成長率將達 30%，DRAM 出貨成長率估達「偏高的十位數百分比」(high teens percentages)。

業界此前預期，DRMA 和 NAND 價格最快 Q2 反彈，但身處個人電子產品需求下滑與總體經濟風險上升的環境中，不確定依然存在。

除了俄烏戰爭與通膨風險，中國清零政策也使供應鏈承壓，拖累上海、鄭州等主要生產基地的物流和運作。SK 海力士在無錫設有 DRAM 廠，且才剛收購英特爾 (INTC-US) 在大連的 NAND 工廠。

IBK Investment and Securities 分析師 Kim Woon-ho 認為，今年 DRAM 市況將更加複雜，人們普遍預期 DRAM 價格將在 Q2 反彈，但該機構認為價格續跌的機率更大。