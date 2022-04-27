三星奪下全球5G安卓智慧機近四分之一市占 Galaxy A52s 5G最暢銷

研調機構 Counterpoint Research 最新調查報告顯示，在 2 月全球 5G 安卓 (Android) 智慧型手機銷售量排名中，南韓三星電子 (Samsung) 以將近四分之一的市占率位列第一，並以 Galaxy A52s 5G 最為暢銷。

數據顯示，三星電子在全球 5G 安卓智慧機佔據主導地位，市占率達到 24%，排行榜中前 10 名當中就有一半是來自三星電子，且前 4 名皆由三星電子旗下機型包辦。

報告指出，2 月全球最暢銷的 5G 安卓智慧機是三星的 Galaxy A52s 5G，市占率達到 2.90%，其次是 Galaxy S22 Ultra 5G，市占率為 2.87%，隨後是 Galaxy S21 FE 5G 和 Galaxy A32 5G，市占率分別為 2.63% 及 2.09%。Galaxy A22 5G 則是以 1.44% 的市占率位列第 10 名。

除了三星之外，中國的榮耀 (HONOR) 有 2 款機型位列前 10，Vivo、OPPO、小米也各有 1 款入榜。截至 2022 年 2 月，中國的 5G 手機普及率為 83%。

報告中也指出，在 2022 年 2 月全球 5G 智慧機銷售中，安卓機型占比達到 67%，而上述前 10 名暢銷機型佔據整體 5G 安卓智慧機銷售量的約 20%。

Counterpoint 先前的數據顯示，2021 年輸往全球零售通路的智慧手機當中，有 42% 支援 5G，機構預估今年升至 54%。

目前全球搭載 5G 功能且售價不到 200 美元的智慧手機比重不到 5%，研調機構 Canalys 分析師 Runar Bjørhovde 預期，這項比重可望在未來兩到三年內暴增至 80% 以上。