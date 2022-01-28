〈財報〉SK海力士全年營收創歷史新高 料供應鏈問題下半年改善

南韓 SK 海力士週五 (28 日) 公布，第四季營業利益年增三倍，全年營業利益年增 147.6% 、營收年增 34.8% 至 42.9978 兆韓元 (約新台幣 9930 億元) ，創歷史新高，預估供應鏈瓶頸從下半年開始緩和。

SK 海力士預估供應短缺將持續至今年上半年，下半年開始緩和。伺服器用 DRAM 需求有機會在今年成長 20%，電腦和智慧型手機用 DRAM 需求則預估出現個位數百分比的成長。

財報發布後，台北時間週五 (28 日) 下午 12 時許，SK 海力士股價暫報每股 121000 韓元，上揚 6.61%。

(圖片：Investing.com)

第四季財報關鍵數據：

營收報 12.3766 兆韓元、年增 55.4%，單季首次突破 12 兆韓元大關。

營業利益報 4.2195 兆韓元、年增 340%，優於分析師預測的 4 兆韓元，連兩季超越 4 兆韓元。

淨利報 3.31 兆韓元、年增 87.5%。

COVID-19 疫情走向長期化，帶動在家工作、遠距學習和資料中心等記憶體需求，使 SK 海力士 2021 全年營收年增 34.8% 至 42.9978 兆韓元 (約新台幣 9930 億元) 、創歷史新高，營業利益年增 147.6% 至 12.4103 兆韓元，是 2018 年 Q4 以來最高水準。

該公司表示，雖然全球供應鏈不穩等因素不利的環境，但因為非接觸的通訊需求增加，該公司掌握良好技術力和產品競爭力積極供貨，獲得令人滿意的業績。

海力士表示，該公司 DRAM 業務正在靈活因應來自個人電腦和伺服器等產品需求，並努力擴大獲利空間、提升高附加產品的競爭力。另外，NAND 快閃記憶體銷售憑藉 128 層堆疊 4D 快閃記憶體晶片的強大競爭力，而得以實現盈利。

SK 海力士同時在當天宣布，每股分紅將上調至 1540 韓元、年增 30%，新的分紅政策從今年實施至 2024 年，每股固定股利上調至 1200 韓元、增加 20%。

此外，SK 海力士已於 2021 年 Q4 完成英特爾 (INTC-US)NAND 快閃記憶體的第一階段收購，預料今年 NAND 營收可翻倍成長。