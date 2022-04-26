南韓第1季GDP估季增0.7% 恐下修3%年成長率目標

南韓央行 (Bank of Korea) 周二 (26 日) 宣布，2022 年第 1 季國內生產毛額 ( GDP) 估計季增 0.7%，此外，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情和俄羅斯侵略烏克蘭的影響下，消費和設備投資持續低迷，全年 3% 的經濟成長率恐難達成。

受新冠肺炎疫情影響，南韓 GDP 在 2020 年第 1 季 (-1.3%) 和第 2 季 (-3.2%) 連續出現負成長之後，於同年第 3 季開始至 2022 年第 1 季，已連續 7 個季度維持增長走勢。

南韓今年第 1 季 GDP 季增率可能較前一季衰減 0.5% ，南韓央行據此推估， 2022 全年恐怕無法達成今年 2 月所預測的 3% 成長目標，可能因此下修經濟成長預測。

以實際表現來看，今年第 1 季南韓民間消費支出季減 0.5%。設備投資季減 4%，是 2019 年第 1 季 (季減 8.3%) 以來最差水準。政府支出的季增率持平。貿易表現方面，出口以半導體和化學產品為主，季增 4.1%，進口受油價上揚影響季增 0.7%。

以行業區分來看，農林漁業季增 4.1%，水電瓦斯業季增 3.8%，製造業季增 3.4%，建築業季減 0.6%，服務業季減 0.1%。

受到疫情和烏克蘭局勢影響，加上供應鏈的混亂狀況持續，南韓經濟近期也面臨愈來愈大的下行壓力。另外中國幾個大都市實施封城，可能也會傷及南韓的出口動能。

國際貨幣基金 (IMF) 上周調降南韓 2022 年的經濟成長預測，從 3 月預測的 3% 降至 2.5%，該數字低於南韓央行預估的 3%。

南韓央行估計，如果接下來各個季度的 GDP 增長率平均落在 0.6% 至 0.7% 之間，今年就有希望達成 3% 的成長預期。