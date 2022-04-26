高盛：歐洲央行預計7月升息 年底前升息3次

高盛集團經濟學家表示，他們現在預計歐洲央行將在 7 月份升息 25 個基點，然後還會在 9 月份和 12 月份進行兩次升息。

在高盛周一 (25 日) 發布的報告中，經濟學家 Sven Jari Stehn 預計，在今年 3 次升息後，歐洲央行 2023 年將再升息 4 次，將基準利率提高至 1.25%。

Stehn 在報告中說，有鑑於持續的成本上升壓力，而且需求持續受到打擊的證據有限，歐洲央行最近的言論，強調了日益升高的憂慮。

高盛認為，雖然可能出現經濟增長大幅放緩或主權債務壓力重燃，導致政策正常化步伐放慢，但歐洲央行仍必須更快退出寬鬆。

報告預計，歐洲央行將在 6 月會議決定，是否在第二季末結束其資產購買計畫。

歐洲央行委員 Martins Kazaks 最新的發言，也呼應了高盛的預測。他認為，歐洲央行應盡快升息，今年有 2-3 次升息的空間。

這位拉脫維亞央行總裁表示，7 月份升息是可能的，也是合理的。到今年年底，市場定價升 2-3 個基點，他也認為這一觀點很合理，沒有理由反對。

幾個月來，歐洲央行一直不願積極支持升息，但由於通膨飆漲達到央行 2% 目標的近 4 倍，促使結束超寬鬆政策的呼聲更加強烈。

Kazaks 認為，7 月初結束資產購買計畫是合適的，它已經完成預定目標，不需要繼續推動了。