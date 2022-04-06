ADB下修亞洲開發中國家GDP預測 台灣上修至3.8%

亞洲開發銀行 (ADB) 周三 (6 日) 表示，受到俄烏衝突影響，亞洲開發中國家 2022 年國內生產毛額 (GDP) 成長率下修至 5.2%，低於 12 月預測的 5.3% 和去年的 6.9%，2023 年 GDP 預估成長 5.3%。

不過台灣 2022 年 GDP 展望上修至 3.8%，高於 12 月預測的 3%，2023 年 GDP 預估成長 3%。

ADB 在亞洲發展展望報告中表示，「由於俄羅斯侵略烏克蘭，仍在應付 COVID-19 疫情的亞洲開發中國家，展望明顯受到干擾。」

商品價格上揚以及美國積極升息，導致金融安定風險升溫的可能性大增，再加上 COVID-19 出現死亡率較高的變種病毒株等因素，都讓地域成長展望壟罩著不確定性。

中國今年經濟成長率預估 5%，從原先預測的 5.3% 下修。由於近期 COVID-19 疫情擴大造成經濟活動混亂，還有消費降溫，預料中國今年的經濟成長率將大幅遜於去年的 8.1%。

以地域區分來看，今年不含南亞的經濟成長率預測，都從原先預測調降。其中，東亞的經濟成長率預估為 4.7%，東南亞的經濟成長率預估為 4.9%，都低於原先預測的 5% 和 5.1% 。

通膨展望方面，由於商品價格漲幅超乎預期，亞洲開發中國家的 2022 年通膨率預估達 3.7%，高於原先預測的 2.7%；2023 年的通膨率預估會降至 3.1%。台灣的通膨率預估在 2022 年達 1.9%，預測 2023 年達 1.6%。