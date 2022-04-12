AMRO：著疫情消退 東協+3今年GDP預計成長4.7%

根據「東協 + 3」宏觀經濟研究辦公室 (AMRO) 發布報告，隨著疫情消退，東協加上中國、日本和南韓，今年有望實現 4.7% 的經濟成長，2023 年預計成長 4.6%。

這一預測略低於俄烏戰爭前預測的 4.9%。

不計算中、日、韓三國，報告預計，東協有望在 2022 年和 2023 年分別達到 5.1% 和 5.2% 的強勁擴張。其中，菲律賓和越南預計將取得 6.5% 的增速，居於領先，新加坡則因 2021 年已快速反彈，今年成長預計放緩至 4.0%。

AMRO 首席經濟學家 Khor Hoe Ee 表示，這一地區今年在與疫情的長期抗爭中，取得一些進展，可以期待更全面的開放及強勁的經濟復甦。

報告稱，這一地區的高疫苗接種率支撐著經濟成長，面臨的風險包括俄烏戰爭和聯準會緊縮政策。

在上行情景下，假設俄羅斯與烏克蘭的衝突在今年上半年得到解決，同時開放的速度高於預期，那麼東協 + 3 地區有望在今明兩年達到 5.4% 和 5.7% 的高成長。

若情況不利，東協 + 3 地區的成長今年可能降至 3.9%，2023 年可能達到 3.5%。

受美國通膨飆升衝擊，美國聯準會開始收緊政策，也會影響東盟的經濟。報告預計，2022 年東協 + 3 地區的通膨將升至 3.5%，但明年可能降到 2.3%，部分是受到基期提高的影響。