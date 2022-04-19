疫情升溫防疫加嚴 瑞銀下修中國今年GDP降至4.2%

受疫情升溫影響，瑞銀宣布，將中國今年經濟成長預估值從原本的 5% 下修至 4.2%，但如果防疫限制持續延長，供應鏈影響無法明顯改善，瑞銀甚至悲觀預期，今年經濟成長率不排除降至 4% 以下。

瑞銀表示，儘管基礎建設與出口持續成長，但不敵 Omicorn 疫情擴散與嚴格的防疫措施限制，包括娛樂、交通、餐飲與消費零售均明顯走弱，整體而言 3 月經濟成長呈現走弱趨勢。

瑞銀指出，嚴格的防疫措施恐讓失業率攀升，部分小型企業倒閉現象可能持續增加，預估第 2 季經濟成長率可能降至 3.3%，今年全年經濟成長率也將降至 4.2%。

但瑞銀認為，如果中國的防疫措施能在 2023 年進一步鬆綁，預期在消費復甦挹注下，可望帶動經濟成長率反彈回升至 5.4%。

星展則認為，這波疫情有望在夏天後逐漸和緩，儘管目前中國和香港每日新增確診病例持續處於高點，但從美國、英國的經驗來看，中國許多地區和香港目前的疫情可望在夏天附近降至疫情擴散前的水準。

星展分析，隨著政府的措施生效，預期疫苗接種率將進一步上升，預期每日新增確診病例終將獲得控制，屆時經濟和商業活動將恢復到疫情前的水準，並進一步帶動國內消費、店面銷售、旅遊和製造業產出。