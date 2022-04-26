〈貴金屬盤後〉黃金挫2%收在2個月低點 鈀金因需求疑慮崩逾10%

受美國即將大幅升息影響，黃金期貨周一 (25 日) 挫跌至 2 月底以來低點，鈀金則因需求前景壟罩在中國防疫封鎖的陰影中，重挫逾 10%。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 38.30 美元或約 2%，收每盎司 1896 美元，是 2 月 25 日以來最低價。黃金期貨上周重挫 2.1%，終結連兩周周線收紅走勢。

Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 說，股市深陷空頭，中國疫情擴散並實施更多防疫封鎖，可能拖累經濟復甦、打擊中國消費者對黃金的需求。他認為過去幾個交易日主導市場的力量是美債殖利率，這也讓不孳息的黃金魅力下降。

Wright 還觀察到零售端追繳保證金的情況增加，這不但影響 SPDR Gold Shares ETF，也讓黃金承受更重賣壓。

XM 首席投資策略師 Raffi Boyadjian 說：「投資人奔逃到美元和美國公債，而非傳統避險的黃金。美國各種天期公債的殖利率周一雖然全面走低，但仍保持在相對高的水準，反映美國聯準會 (Fed) 預料將在未來幾個月大幅升息。」

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 表示，Fed 幾乎篤定在 5 月和 6 月都升息，7 月可能也會升息，這些都支撐著美元，導致以美元計價的黃金對海外買家來說變得更昂貴。ICE 美元指數 (DXY) 周一上漲 0.5% 至 101.73，盤中最高漲至 101.86，是 2020 年 3 月以來最高。

Comex 其他金屬全面下跌，鈀金重挫逾 10%。

其他金屬商品交易

5 月交割的白銀期貨價格下跌 59 美分或約 2.4%，收每盎司 23.67 美元，是 2 月 16 日以來最低價，延續上周周線下跌 5.6% 的頹勢。

6 月交割的銅期貨價格下跌 2.8%，收盤接近每磅 4.472 美元。

7 月交割的白金期貨價格下跌 2.4%，收每盎司 905 美元。

6 月交割的鈀金期貨上漲約 10.7%，收每盎司 2122.10 美元。

上海封控遲遲沒有解除，導致包括鈀金在內的大宗商品周一普遍下跌。Zaner 分析師說，鈀金市場處於守勢，中國疫情正在惡化，全球轉向量化緊縮更加劇鈀金的賣壓。