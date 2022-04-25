消化積極升息消息 美債殖利率本周以大跌開出

美國國債殖利率周一 (25 日) 清晨暴跌，投資人消化了即將進行更激進升息的訊號。

美東時間清晨 6 點 30 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 8.2 個基點至 2.824%。30 年期美國國債殖利率下跌 5.7 個基點至 2.887%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表評論後，美國國債殖利率上周末飆升，但周一清晨大幅走低。

鮑威爾上周四 (21 日) 表示，Fed 5 月政策會議「已考慮」升息 50 個基點。

5 年期美國國債殖利率周五 (22 日) 突破 3%，飆升至 30 年期政府債券殖利率之上。這也被稱為「殖利率曲線倒掛」，低表投資人對經濟缺乏信心，因而拋售短期債券，轉而買進長期債券。

5 年期國債殖利率周一上午下跌 9.7 個基點至 2.852%。

周一沒有重要的經濟數據發布。本周投資人關注的焦點可能是 3 月個人消費支出 (PCE) 價格指數，這是 Fed 最愛用以衡量通膨的關鍵指標，該指數定於周五 (29 日) 上午公布。

GAM 多資產解決方案負責人霍華德 (Julian Howard) 表示，他認為一些政策制訂者為了控制通膨而升息 75 個基點的說法「完全是錯誤的政策，實際上會損害經濟」。

他指出，關注失業率和通膨的所謂「痛苦指數」其實目前處於「衰退水平」，「我們真的想要靠經濟衰退來戰勝通貨膨脹嗎？我認為這幾乎接近於政策錯誤。」

隨著俄羅斯對烏克蘭的入侵於周日 (24 日) 進入第三個月，投資人繼續關注烏克蘭的事態發展。這場衝突已造成數千人死亡，並導致歐洲出現二戰以來最嚴重的難民危機。

烏克蘭總理什米哈爾 (Denys Shmyhal) 說，只有俄羅斯軍隊完全撤出該國，戰爭才會結束。