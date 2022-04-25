女股神：Fed不會像市場預期般激進升息

「女股神」、方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 表示，預料美國聯準會 (Fed) 不會像市場預期的那樣激進升息。

伍德認為，通膨飆升即將結束，隨後將會以「戲劇性」方式下跌，這種情況會讓 Fed 有迴旋餘地，使實際升息幅度不像市場預料的那樣激進。

「利率可能不會像市場預期的那樣上升，會讓人感到意外。」她也相信，Fed 如今已經收到很多訊息，都指向不應該過度收緊貨幣政策。

Janus Henderson Investors 研究主管 Matt Peron 也曾表示，如今重點在於通膨是否已觸頂，若確實觸頂，需關注通膨會以何種速度下降。有理由相信，CPI 會在年底前下滑到足以避免 Fed 採取更激進行動的水準。

目前，美國通膨率處於 40 年來的新高，市場普遍預期 Fed 將大幅升息以抑制通膨，給風險資產帶來壓力。根據芝商所聯邦觀察工具 (CME FedWatch Tool) 顯示，市場對 5 月升息 2 碼的預期升至 97.6%，並預料年底前還會有一次升息，屆時聯邦基金利率將升至 2.75%。

不過，伍德也坦言，由於市場對通貨膨脹飆升的擔憂，旗下公司方舟投資的策略陷入困境。數據顯示，方舟投資旗艦基金 Ark Innovation ETF(ARKK-US) 今年迄今已下跌 45%。

以科技股為主的那斯達克 100 指數在今年迄今也已下跌 18.91%，標準普爾 500 指數迄今下跌 10.94%。