本週操盤筆記：龍頭科技股財報、重點通膨數據、中國防疫進展

本週眾多重量級美股公司均將發布財報，特別是龍頭科技股。重點國際財經大事包括：蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等主要企業財報、最新通膨數據發布，及第一季 GDP 初值等經濟數據公布，投資者也仍關注俄烏局勢的變化與中國疫情的進展。

本週操盤筆記 (0424-0430)

1. 龍頭科技股財報：

FactSet 數據顯示，本週公布的財報公司，涉及約三分之一的標普 500 指數及近半數道瓊指數的成分股。在此之前，約 20% 的標普 500 指數公司已發布上季財報，根據估計，本季標普 500 美企的獲利有望年增 6.6%，這將是自 2020 年第四季以來最低的年成長率。

科技龍頭更是集中本週公布，包括週二盤後的微軟及 Alphabet，以及週三盤後的 Meta(FB-US)，與週四盤後的蘋果和亞馬遜。

除了業績表現外，投資者也等待微軟關於收購動視暴雪 (ATVI) 的最新表態。對於 Meta，在股價大跌 45% 之後，市場更多關注公司關於元宇宙的願景。

除了科技股，其他部門的龍頭如麥當勞 (MCD-US) 也會在週四盤前發布財報，可能會提供關於當前消費者支出等經濟表現線索。

本週最引人注目的會議是 Chardan 2022 第六屆年度基因藥物製造峰會，屆時將有大量醫療保健公司出席。

2. 通膨與聯準會升息預期：

未來一週通膨也將成為投資者關注的焦點，聯準會首選的通膨指標—個人消費支出指數 (PCE) 預計週五盤前公布， 2 月份核心 PCE 躍升 5.4%。

近期食品與能源價格飛升，核心數據將剔除這一部分。不過，匯豐銀行全球固定收益研究主管 Steven Major 認為，如果通膨飆升完全是由與食品和能源相關的供應限制引起的，那將不是問題，但各國央行也不能坐等它恢復正常。

近幾週交易員一直上調聯準會升息預期。截至上週五，聯準會期貨市場暗示 5 月升息 50 個基點，6 月還將升息 75 個基點。

聯準會官員對升息幅度主張，近日出現不小差異，最終通膨數據可能成為決定的重要依據。

3. 供應鏈擔憂：

俄烏戰爭進展及中國持續實施嚴格防疫，加大供應鏈中斷擔憂。

上海自 3 月 28 日以來一直處封鎖狀態，解封遙遙無期。航運分析公司 Windward 的數據，全球有近五分之一貨櫃船擁堵在港口，其中 30% 的積壓貨物來自中國。

貨櫃航運諮詢公司 Vespucci Maritime 估計，中國政策的全面影響將在未來幾週內開始顯現。