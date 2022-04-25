三天貶值逾1,000個基點 人民幣未來走勢如何？

最近三個交易日，人民幣兌美元大幅貶值。

中國外匯交易中心 4 月 22 日的數據顯示，當天人民幣兌美元中間價報人民幣 6.4596 兌 1 美元，連續第三個交易日下調，累計下調幅度達 876 個基點。

在外匯市場，在岸、離岸人民幣兌美元即期匯率也走低，雙雙跌破 6.5，三個交易日累計均貶值逾 1,000 個基點。

中國國家外匯管理局副局長王春英在 22 日說：「這幾天人民幣兌美元匯率的變化，主要受到國際金融市場走勢和市場供求多重因素的共同影響。」

目前美國通膨高漲，聯準會（Fed）頻頻釋出鷹派信號，升息、縮表力道遠超過市場預期，帶動美元指數近日突破 101 關卡，且美國公債殖利率上升。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，美債收益率上升將吸引跨境資本回流美國，提振美元匯率，並對非美貨幣帶來壓力，導致全球融資成本攀升，加重外幣債務壓力。

近日日圓、歐元等主要貨幣兌美元匯率也貶值，日圓更下探至 20 年新低。王有鑫認為，人民幣兌美元匯率貶值，一定程度上受美元走強影響，但與日圓不同的是，人民幣有經濟基本面支撐。

中信證券聯席首席經濟學家明明說，與 2020 年人民幣貶值相似，人民幣匯率貶值壓力加重，主要來自疫情引發經濟基本面下行與美元走強。明明說：「供應鏈擾動疊加美元指數上行，或將使短期人民幣承壓，但無需對人民幣形成貶值預期。」

招商證券宏觀經濟分析師劉亞欣則認為，人民幣貶值壓力可能會持續一段時間。從美國通膨和中國經濟基本面來看，美國通脹、經濟基本面等因素未明顯下行，中國「穩增長」政策雖有部分成效，但疫情拖累當前經濟活動，並對未來「穩增長」效果帶來挑戰，預料難以快速改善。

因此，中美利差收窄和倒掛、國際資本外流等情況可能會延續一段時間，可能會導致人民幣匯率持續面臨貶值壓力。