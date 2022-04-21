通膨壓力未解 花旗估聯準會今年共升息11碼

花旗銀行表示，在供應鏈瓶頸與物價上漲等壓力下，將進一步推升通膨壓力，花旗預測聯準會今年將升息 11 碼因應，儘管花旗熊市指標尚未出現空頭現象，但股市操作屬摸石過河，應以審慎樂觀態度操作。

花旗今 (21) 日舉行第 2 季線上投資展望說明會，花旗 (台灣) 銀行財富策畫諮詢部資深副總曾慶瑞表示，在戰爭、疫情及聯準會鷹派等因素影響下，市場波動擴大，全球經濟增長速度逐步放緩。

根據花旗預估，2022 年全球經濟成長率將從第 1 季預估的 3.9%，調降至為 3.3%；美國經濟成長率則從 3.6%，調降至 3.3%；歐元區經濟成長率則從 3.3%，大幅調降至 2.3%。美國 2022 年通膨率則從 4.9% 調高至 5.7%。

曾慶瑞說，美國 3 月通膨率飆至 8.5%，創下逾 40 年新高，商品價格上漲和供應鏈瓶頸進一步推升通膨壓力，而為嚴防通膨失控，預估聯準會自 3 月啟動升息循環後，2022 年全年可望累計升息 275 個基本點。

曾慶瑞認為，戰爭以及供應鏈變數仍將持續干擾市場，第 2 季股優於債布局基調不變，投資策略首重多元佈局，能源、資訊安全、健康護理及軍工類股將是關注焦點。

在債市佈局部分，優質的美國市政債券可望為市場波動提供避風港，在多元布局的策略下，投資人可依風險屬性作適度配置。

另外，貨幣方面，隨著烏俄衝突帶來的避險需求以及聯準會升息預期，避險資金流入，推升美元延續強勁走勢，而歐元與英鎊則因戰爭及能源價格飆漲持續走弱。