〈台幣〉美元轉強 貶5.1分收29.26元 周貶0.49%

新台幣匯率僅反彈一天，受 Fed 主席鮑爾釋出鷹派訊號影響，今 (22) 日再度轉弱，一度貶至 29.282 元，但並未失守 29.3 元關卡，終場貶勢略收斂，貶值 5.1 分，收在 29.26 元，台北及元太外匯市場總成交值 13.591 億美元。

新台幣周線連五貶，累計單周貶值 0.49%。

台北股匯今天齊挫，台股一度下挫逾 200 點、回測 16900 點，電子股承壓，尤其千金股殺聲隆隆，終場在運輸、金融股撐盤下，加權指數跌幅收斂，下挫 102 點，收在 17025 點，外資大幅提款 215 億元，終止連 3 買。

外資大力賣超台股並匯出，使得新台幣兌美元匯率一度貶值 7.3 分，最低來到 29.282 元，終場收 29.26 元，貶 5.1 分，台北外匯市場成交金額 8.54 億美元，元太外匯市場成交金額 5.051 億美元。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾再度展現打擊通膨的決心，稱將在 5 月會議上討論升息兩碼 (50 個基點) 的決定，他認為，加快升息腳步是恰當的選擇，帶動美元指數 自一周低點反彈。

根據央行統計，美元指數今天上漲 0.99%，歐元重挫 1.1%，人民幣續貶 0.36%，新加坡幣貶 0.29%，新台幣貶 0.17%，日圓與韓元也微幅走貶。