〈貴金屬盤後〉金價六日來首收黑 本周仍漲1.5% 鈀金周線下挫

美元和美債殖利率攀升，使黃金周四 (14 日) 出現過去六個交易日以來首見下跌，但在因假期而縮短交易的本周，累計仍有超過 1% 漲幅。紐約商品交易所 (Comex) 周五因耶穌受難日休市一天。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 9.8 美元或約 0.5%，收每盎司 1974.90 美元，從周三的逾一個月回落。黃金已經連漲六個交易日，本周四個交易日累計上漲 1.5%。

ICE 美元指數 (DXY) 周四上漲 0.5%，代表以美元交易的黃金買家需支付更高費用。10 年期美債殖利率也反彈，扭轉過去兩天的下滑走勢。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 說，黃金的逆風顯然來自美元和殖利率，再考量到上海封城，金價表現好得令人意外，不過通膨為黃金帶來的利多仍在，而且最令人振奮的是，北美法人的指數股票型基金 (ETF) 的投資規模持續超乎預期。

世界黃金協會 (WGC) 本月稍早公布的數據顯示，全球黃金 ETF 第 1 季共流入 269 公噸，相當於 170 億美元，是 2020 年第 3 季迄今單季最高紀錄。

Zaner 分析師認為，黃金最近在技術面遭遇略為超買的威脅，而且愈來愈多國家的央行都加入升息行列，也帶來壓力。

紐約聯準銀總裁威廉斯 (John Williams) 周四表示，聯準會 (Fed)5 月升息 2 碼「是合理的選項」。

加拿大央行周三升息 2 碼至 1%，歐洲央行 (ECB) 周四雖然按兵不動，但預期第 3 季結束資產收購計畫的資產淨買入。

不過 Zaner 的分析師也說，美國本周公布 3 月生產者物價指數 (PPI) 漲幅創新高，但黃金和白銀仍雙雙上漲，顯然無懼美元持續升值，持續買入貴金屬以規避通膨風險。

美國 3 月 PPI 年增 11.2%，創歷史新高，其中批發商品和服務的成本增加 1.4%。

展望未來，Sevens Report 研究公司分析師仍看好黃金前景。「在這波上升趨勢中，黃金期貨價可能從今年收盤最高價 2058 美元為起點，展開新一輪漲勢。就算下跌，可能在 1920 到 1940 美元間獲得強力支撐，除非實質利率大幅攀升。」

整體來說，俄烏戰爭和避險相關的資金流動、美國及歐盟的通膨數據都將支撐金價，儘管一些專家認為美國物價壓力開始浮現觸頂的跡象。

美國周四公布多項經濟數據。首先，上周請領失業救濟金人數為 18.5 萬人，一周增加 1.8 萬人，比市場預期多，但整體仍處於半世紀來最低水準。

此外，美國 3 月零售銷售僅溫和成長 0.5%，糧食、原油等進口物資的成本跳漲 2.6%。

不過，美國 4 月密大消費者信心指數升至 65.7，從 3 月的 59.4 反彈。

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