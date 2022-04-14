〈俄烏衝突〉不甩西方警告 印度上月俄國煤炭進口量創兩年最高

繼先前考慮擴大買進低價的俄國石油後，如今印度也將目光投向俄國煤炭，上月從俄羅斯進口的煤炭量創下兩年最高。

Kpler 數據顯示，印度 3 月的俄國煤炭進口量達 104 萬噸，是 2020 年 1 月以來最高，其中有三分之二的貨物來自俄羅斯的遠東港口，且很可能是從 2 月下旬戰爭爆發後就開始進口的。

澳洲聯邦銀行 (CBA) 礦業和能源商品研究主管 Vivek Dhar 說：「市場懷疑印度和中國可能增加俄國煤炭進口，這部分抵銷了歐盟禁令所產生的影響。」

俄烏戰爭爆發前，印度的俄國煤炭進口量非常少，僅占該國去年總進口量的 2%。

目前印度高達 70% 的電力必須仰賴煤炭，是全球第二大的煤炭進口與消費國，僅次於中國，俄國則是全球第六大煤炭生產國。國際能源署 (IEA) 數據顯示，2020 年俄國煤炭有 54% 銷往亞洲，31% 銷往經濟合作暨發展組織 (OECD) 的歐洲成員國。

Rystad Energy 發布報告指出，在歐盟推出禁令的同時，全球煤炭市場已非常吃緊，價格也相對較高，為了擺脫昂貴的天然氣，各國紛紛將目光轉向煤炭，導致過去一年的煤炭需求激增並推升價格。

根據 Rystad Energy 數據，歐洲煤炭期貨 API 2 的 5 月合約價飆升至每噸 300 美元，是一年前的四倍以上。

Vogel Group 貿易主管 Samir N. Kapadia 表示，即使西方國家將俄國踢出國際支付機制，印度仍可透過貨幣互換協議，來規避市場上的流動性挑戰，這種機制將允許印度繼續向俄國購買能源和其他商品。

面對西方國家的嚴厲警告，印度似乎不以為意，該國鋼鐵部長上周才表示，打算將來自俄國的焦煤進口量增加一倍，並稱其已進口 450 萬噸的俄國焦煤。

Kapadia 並警告，白宮至今已兩度向印度施壓，若印度始終不減少俄國石油和煤炭進口，美國可能考慮祭出制裁。