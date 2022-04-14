日經：不只中、印搶購俄油 一些參與制裁的亞洲國家也增加進口

能源貿易可說是俄羅斯遭遇重重制裁之際少見的明顯漏洞，雖然歐美許多主要買家紛紛自願避開油氣交易，但貿易數據顯示中國、印度持續買進，連參與制裁的南韓、台灣也增加採購。

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，中國周二公布的官方數據顯示，受封城影響，3 月整體進口額略降 0.1%，但自俄國進口不減反增，折合美元的金額躍增 26%。中國向俄國採購的項目主要是石油、天然氣、煤炭和農產品。

中國並未加入西方主導下對俄國的制裁行動，尤其在地緣政治緊張悶燒的情況下，北京更不願讓能源更依賴美國或澳洲等國家。

彭博先前也報導，俄羅斯的烏拉爾源油大幅折價後，被印度煉油商搶購一空。

然而根據日經亞洲，響應西方制裁的南韓，3 月從俄國進口的規模增加 44%，同樣情況出現在台灣，3 月自俄進口額增加 9%。

參與制裁的亞洲國家，在對俄貿易關係的變化上似乎主要為減少出口。南韓 3 月對俄出口減少 56%，台灣減少 55%，以三星手機為主要出口產品的越南更暴減 84%。

未參與制裁國家的情況大不同，巴西 3 月對俄出口暴增 47%，中國雖然減少 8%，但可能和西方金融制裁導致更難以結算和付款有關。

由於西方主要石油公司陸續停止購買俄國石油，俄國選擇卻以較低價格增加對亞洲的原油銷售，避免庫存增加。考量到國際油價在俄國侵烏之後大漲，可能有更多國家藉機買進折價求售的俄國石油。

目前澳洲、英國、加拿大和美國已全面禁止購買俄羅斯石油，但歐盟仍意見分歧。此外，美國雖然把俄國最大銀行 Sberbank 納入制裁並禁止與美國民眾的商業往來，但並未限制能源交易，更多國家也未把聚焦能源業務的俄國 Gazprombank 銀行列為制裁對象。

俄國因此繼續靠能源賺取收益，這已成為支撐俄羅斯盧布的力量之一。目前盧布匯價已經回到 80 盧布兌 1 美元附近，收復侵略行動後的所有失地，而穩定的匯率有助於俄國總統普丁的支持率。根據 3 月公布的獨立民調，普丁在國內的支持率超過 80%。