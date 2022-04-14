〈俄烏衝突〉勿袖手旁觀！葉倫敦促中國協助終止俄烏戰爭 否則國際地位受影響

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (13 日) 敦促中國不要袖手旁觀，應採取行動協助終止俄羅斯在烏克蘭的戰爭，若不這麼做，中國的國際地位勢必受到影響，並警告忽略西方制裁可能面臨經濟後果。

葉倫在美國智庫大西洋理事會 (Atlantic Council) 發表演說，她熱切期盼中國利用與俄羅斯的特殊關係，說服俄國政府結束這場戰事，並批評任何袖手旁觀的國家都是目光短淺。

葉倫並表示，中國對俄烏戰事的反應，將影響全球對中國的態度及貿易的意願。

她認為，未來中國和西方國家會越來越難以將經濟與國家安全問題分開來考量，且若中國不能尊重烏克蘭領土和主權的完整性，就不能指望世界各國會尊重北京當局未來對主權或領土原則提出的任何訴求。

不過，葉倫也強調美中共同合作的必要性，以免催生出民主與專制經濟體對立的兩極化全球金融體系，她認為，中國高度仰賴國營企業等作法，傷害了美國國家安全利益，美中若要維持當前關係，則需要北京當局的改變與合作。

她說：「我們希望能保留與中國經濟深度整合的好處，而非走向兩極化，我相信這是我們必須解決的危機。」葉倫並呼籲更多盟國將供應鏈轉移到值得信賴的夥伴國家，避免遭地緣政治衝突波及。