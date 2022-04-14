我去年出口值4464億美元創新高 世界排名卻下滑一名

台灣去年出口值 4464 億美元刷新歷史紀錄，但在世界排名卻滑落一名降至第 16 名，但全年貿易總值共 8279 億美元，排名前進一名至第 16 名，表現為近 16 年來最佳。

根據財政部發布統計通報，去年受惠於全球景氣復甦，帶動各國貿易出口值超越疫情爆發前的水準，根據 WTO 公布資料，去年全球出口值 22.3 兆美元、年增幅 26.3%。

以個別國家來看，中國大陸出口值 3 兆 3640 億美元，排名第一，占比 15.1%，其他分別為美國占比 7.9%、德國 7.3%、荷蘭 3.8%、日本 3.4%，香港 3.0% 續居第 6，南韓占比 2.9%，排名維持第 7。

另外，新加坡名次倒退一名排名居第 15，我出口 4464 億美元、占 2.0%，世界排名第 16(滑落 1 名)。

在進口部分，去年全球前 5 大進口國為美國、中國大陸、德國、日本及荷蘭，我國進口 3815 億美元，占全球 1.7%，排名前進一名位居第 17。

進一步來看，亞洲四小龍的貿易總值排名依序為香港排名第 6、南韓排名第 8、新加坡排名第 15、台灣則排名第 16。

觀察主要國家出口的全球占比變化，中國大陸從 2009 年起取代德國、美國躍居全球出口第一位，去年占比高達 15.1%，較 2011 年大幅提升 4.7 個百分點，主因擁有全球製造業供應鏈的超強優勢並積極融入區域經貿整合。

另外，香港與我國出口占比也各提高 0.5、0.3 個百分點；日本、德國占比明顯趨降，各下滑 1.1、0.7 個百分點，美國、新加坡及南韓分別小幅下降 0.2、0.1、0.1 個百分點。

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