分析：美國對藥品課稅恐推升藥價 每年成本增510億美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-25 23:10

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路透周五 (25 日) 報導，根據一份未公開的產業報告，美國若對進口藥品徵收 25% 的關稅，將導致全美藥品成本每年增加近 510 億美元，藥價最高恐上漲 12.9%。報告警告，此舉不僅將增加消費者負擔，也可能削弱美國藥品製造的全球競爭力，甚至影響數十萬出口相關就業機會。

這份由安永 (Ernst & Young) 所撰寫的報告，是由美國藥品產業主要遊說團體「美國藥品研究與製造商協會」(PhRMA)委託製作，該協會旗下成員包括輝瑞 (PFE-US)、禮來(LLY-US)、安進(AMGM-US) 與必治妥施貴寶 (Bristol Myers Squibb)(BMY-US) 等製藥巨擘。報告完成於 4 月 22 日，目前尚未對外發布。

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安永指出，美國在 2023 年自海外進口了價值 2,030 億美元的藥品，其中約 73% 來自歐洲，主要為愛爾蘭、德國與瑞士。相較之下，同年美國國內藥品銷售總額為 3,930 億美元。

報告估算，若美國對進口藥品徵收 25% 關稅，且企業選擇將關稅成本全數轉嫁，將使藥價上升最多達 12.9%。而即使只是進口原料的部分受到關稅影響，也會讓國內藥品生產成本提高 4.1%，並進一步衝擊出口競爭力。

報告指出，約 30% 的藥品進口為供美國國內製造使用的中間原料，最終可能出口或內銷。而 2023 年美國藥品出口總額為 1,010 億美元，約佔整體產出 25%。若因成本上升導致外銷需求疲弱，可能危及產業中多達 49 萬個與出口相關的工作。

川普政府近期以國安疑慮為由，宣布調查美國對外藥品依賴，正式對藥品進口展開審查，並開放 21 天的意見徵詢期。這項動作被視為可能為加徵關稅鋪路。

面對潛在的貿易障礙，多家藥廠已開始遊說白宮採取漸進式實施，並提出豁免申請。瑞士藥廠羅氏 (Roche) 上周表示，正與美國政府進行直接對話，爭取進口產品豁免，主張其對美國出口的藥品與檢驗試劑可抵銷部分進口。

PhRMA 尚未對此報告做出正式回應。該協會長期反對貿易戰波及藥品產業，認為關稅不利於加速推動國內製造，反而可能妨礙政策目標。