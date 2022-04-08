〈進出口統計〉四利多助長 3月出口435億美元創歷年單月新高

新興科技需求旺盛、傳產原物料行情看漲，3 月進出口同步創歷年單月新高，其中出口值 435 億美元、進口值 388.5 億美元；累計第一季出口值 1209.3 億美元，為歷年單季次高，進口值 1054.6 億美元，則是歷年單季最高紀錄。

財政部今 (8) 日公布 3 月進出口統計，統計處處長蔡美娜表示，3 月進出口表現可說是「春暖花開」，第 1 季更出現「淡季不淡」的行情，除了與工作天數增加有關，主要可歸納四大因素，包括：一、國際景氣穩定成長態勢，二、科技應用效應帶動晶片強勁成長，客戶端為確保貨源加大拉貨力道，三、地緣政治加重原物料漲勢挹注傳產貨類，四、供應鏈缺料狀況持續改善。

蔡美娜說，11 項主要出口貨類中，有 9 大貨類出口成長、2 貨類下降，包括電子零組件、資通訊與視聽產品、基本金屬與其製品、運輸工具、礦產品較去年同期成長，光學器材與塑像膠則逆勢走跌。

其中電子零組件對總出口增幅的貢獻度高達 6 成，單月出口值 182.4 億美元，為歷年單月新高、年增幅 35.6%，拉抬總出口上升幅度 13 個百分點，累計前 3 個月電子零組件占總出口比重 41.2% 寫下歷年最高點紀錄。

蔡美娜表示，3 月進口電子零組件規模 98.2 億美元，同樣創單月新高，這說明電子零組件外銷景氣十分暢旺。

資通與視聽產品方面，受到電腦、零附件、顯示卡、音效卡與伺服器等銷售美國熱絡，抵銷對中國大陸與香港需求轉弱的影響，年增率仍相當穩健，單月出口值 56.8 億美元、較去年同期增加 15.3%。

至於光學器材則受全球通膨升溫與地緣政治影響，衝擊電視與手機產品買氣，導致面板價格跌勢加劇，單月出口值僅 9.5 億美元、年減 19.8%，是 2016 年 6 月以來 (不包含春節) 最大降幅。

傳產貨類方面，隨著國際原油飆漲，近一年來油價漲幅已達 76%，進而帶動礦產品出口年增幅 46%，同樣受惠的還有化學品，單月出口規模值 22.91 億美元，規模值為單月新高，年增幅 15.5%。

運輸工具部分，包括汽車與自行車零組件買氣旺盛，出口單月創新高，年增率 32%；基本金屬則因美歐需求強勁，加上俄烏戰爭、中國抗疫封城，導致國際鋼鐵供給緊俏，助長價格走高，單月出口值 34.23 億美元。

展望後市，蔡美娜分析，3 月出口暢旺主要靠電子零組件獨挑大樑，年增率高達 35.6%，但若剔除電子零組件，其他貨品年增率只有 12.7%，兩者差距有 2.8 倍，因此未來出口景氣取決於電子零組件。

蔡美娜指出，以季節性型態推估，4 月因工作天數少，是僅次於春節的淡季，預期電子零組件出口金額可能回降，預估單月出口值約落在 394 億美元到 408 億美元區間，仍有機會寫下歷年 4 月新高紀錄，至於年增幅則還有 2 位數，約落在 13%~17% 之間。