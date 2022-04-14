信用卡2月刷出2284億元 國泰世華銀連莊刷卡王

金管會今 (14) 日公布今 (2022) 年 2 月信用卡統計，受放假天數較多、刷卡繳保費減少影響，2 月信用卡簽帳金額 2284 億元，較元月大減 437 億元，不過，國泰世華銀行刷卡金額就占 373.1 億元，連兩個月奪刷卡王。

據銀行局統計，截至今年 2 月底止，有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5,301 萬張，總有效卡數約 3398 萬張，其中，當月簽帳金額約 2284 億元，較上月減少 437 億元，衰退幅度達 16.06%。

銀行局副局長林志吉分析，2 月簽帳金額較上月減少主要是二月放假天數較多，且 1 月春節前的採買高峰已過，光是玉山銀、國泰世華銀、花旗銀、北富銀、台新銀五家銀行合計簽帳金額就減少 185 億元。

另一項因素則是信用卡繳保費金額減少，以北富銀、台新銀、中信銀、永豐銀前四家銀行合計減少 115 億元。

若以各家銀行 2 月刷卡金額來看，國泰世華銀行單月簽帳金額 373.1 億元，連兩個月奪冠；第二名是中信銀行的 367.9 億元，排名第三為玉山銀行的 321.3. 億元。

另以發卡量來看，單月發卡王由中信銀行以 7.2 萬張奪冠，台北富邦銀行、國泰世華銀行分別以 6.4 萬張、4.9 萬張名列二、三。

另在電子支付部分，截至今年 2 月底止，有 10 家專營及 20 家兼營電支業者，總使用者人數 1,653 萬人，月成長 2.73%，2 月代收付實質交易款項金額 66.8 億元，月減逾一成。

當月辦理國內小額匯兌金額為 73.3 億元，則較上月減少 26.85%；當月收受儲值款項金額約 164.4 億元，也較上個月減少 25.24%；支付款項餘額約 75.6 億元，較上月小幅增加 0.27%。