美國消費者3月通膨預期再刷新高 呼應Fed升息2碼聲音

紐約聯邦準備銀行 3 月調查顯示，美國消費者對未來一年通膨預期升抵 6.6%，再創新高，短短一個月明顯增溫，升高聯準會 (Fed) 升息 2 碼的可能性，但消費者對未來三年的通膨預期略降。

這份周一 (11 日) 公布的調查顯示，美國消費者對 2023 年 3 月通膨中位數預期從 6% 上升到 6.6%，創 2013 年有紀錄以來最高，對 2025 年 3 月的通膨中位數預期略降，從 2 月的 3.8% 下滑至 3.7%。不過兩者都仍保持在歷史紀錄高點。

紐約聯準銀表示：「對短期通膨升溫的看法不分年齡、教育程度和所得。另一方面，三年通膨降溫，主要來自年所得 5 萬美元以下家庭、高中以下受訪者的看法。」受訪者對未來一年家庭支出、房租開銷的預估增幅也創紀錄新高。

Fed 關注民眾的通膨預期，因為這種預期心理會轉化為實際推升物價的力量。美國通膨率正以近 40 年來最快速度攀升，本周將公布的消費者物價指數 (CPI)、生產者價格指數 (PPI) 和密大消費者信心指數，都可能看見同樣的趨勢。

分析師預估，3 月 CPI 年增率將從 2 月的 7.9% 攀升到 8.4%，如果為真，將是 1981 年 12 月以來最高。

Fed 3 月啟動升息循環，而且今年幾乎篤定會大幅升息並開始縮減龐大的資產負債表。已獲任命為 Fed 副主席的現任理事布蘭納德 (Lael Brainard) 上周表示，「打壓通膨是 Fed 最重要任務」。

此外，連立場一向鴿派的芝加哥聯準銀總裁伊凡斯 (Charles Evans，今年無投票權) 也在周一說，為了讓利率上升到中性水準，他不反對 Fed 在未來幾次會議有不只一次的升息 2 碼。