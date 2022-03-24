輝達CEO向英特爾拋橄欖枝 稱有興趣代工合作

據路透周三（23 日）報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳受訪時表示，輝達有興趣與英特爾談代工合作。

黃仁勳說：「他們（英特爾）對我們使用他們的代工服務很感興趣，而我們對此也深感興趣，不過代工方面須要花長時間討論，因為關乎整合供應鏈，而不是像買牛奶一樣簡單。」

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）同日出席美國參院聽證會後也證實正與輝達進行討論代工，但並沒有明確的時間表，並表示對雙方的合作感到興奮。

當黃仁勳被問及是否會擔心與英特爾這樣的競爭對手合作時，他表示信任同行夥伴並與之合作是關鍵，輝達與包括英特爾在內的許多公司合作已有很長一段時間了，並稱：「英特爾知道我們的祕密已經很多年了。」

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 對此表示，輝達執行長對擁有更多代工選擇很感興趣，而且他說出這些話也不會有任何損失，不過目前還不知道雙方真正達成合作時，實際情況會如何。

目前輝達大部分晶片都是由台積電 (2330-TW) 代工，先前有消息指出，因台積電和超微 (AMD-US) 之間組成某種結盟關係，讓身為對手的英特爾、輝達備感壓力，為解決產能供給問題，輝達可能會找英特爾洽談代工合作。

去年初，英特爾邁入所謂的「整合元件製造 2.0」（IDM 2.0）戰略，包含開始發展半導體晶圓代工業務，未來將透過全新且獨立的晶圓代工服務（Intel Foundry Services，IFS）事業群，為第三方廠商製造產品晶片，並宣布幾個數十億美元的項目，在歐美打造新的製造中心。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 股價下跌 1.43%，每股暫報 261.38 美元、英特爾 (INTC-US) 股價上漲 0.29%，每股暫報 48.53 美元。