還嫌30%蘋果稅貴？Meat VR平台下手就是五五分！

Meta (FB-US) 下手比蘋果 (AAPL-US) 還狠！

Meta 公司 (前名臉書) 先前曾批評蘋果對 App Store 收取 30% 高額傭金，但如今竟對「Horizo​​n Worlds」虛擬內容創作者收取近 50% 佣金。

「Horizo​​n Worlds」是 Meta 去年年底推出的 VR 社交服務，即為其 Quest VR 頭戴裝置用戶創建的虛擬世界平台。然而，想在「Horizo​​n Worlds」銷售虛擬物品的創作者，恐怕得繳出更貴的「Meta 稅」。

《The Verge》報導，Meta 雖然檯面上向「Horizon Worlds」創作者收取 25% 佣金，但事實上 Meta 此前已先透過 Quest Store 平台收取 30% 佣金。

Meta 的 Horizo​​n 副總裁 Vivek Sharma 表示：「這是市場上相當有競爭力的價格，我相信其他平台也能分得一杯羹。」

由於該 app 預計會自 VR 頭戴裝備擴展至行動設備和其他平台，Sharma 的說法似乎表明，25% 的佣金是獨立收取，不含在平台收取的任何費用內。

然而，如果創作者在 App Store 上推出 app，蘋果 (AAPL-US) 將收取 in-app 購買費用的 30% 作為抽佣。

若計算 Meta 可以從自家 Quest Store 銷售的內容中獲取多少佣金，就可從中發現問題。首先，Quest Store 向創作者收取 30% 佣金，創作者還必須從剩餘的 70% 中，再提撥 25% 作為 Horizon Worlds 的佣金，因此合計下來，Horizon Worlds 上的虛寶售價由 Meta 拿走 47.5%，而創作者只拿到 52.5%。

這令產業觀察者大罵 Meta 虛偽，因為 2020 年 8 月臉書 app 執行長 Fidji Simo 曾公開批評 App Store 的收費過高，傷害了試圖擺脫疫情重創的小企業主。

臉書去年 6 月再次拋出此議題，堅稱他希望促進創作者與企業間的「線下交易」，再次迴避 30% 的「蘋果稅」問題。

然而，雖然 Meta 抽佣 47.5% 已經很高，但還沒有 Roblox 平台來得凶猛。8 月一份針對 Roblox 平台開發者的報導指出，內容創作者收入更加微薄，因為虛寶售價僅約 35% 流向創作者，剩餘均用以支付透過 Roblox 平台和 App Store 商店產生的佣金。

但「Horizon Worlds」上的創作者不單單只靠創作的虛寶賺錢。美國的創作者可以自一項 1000 萬美元的創作者基金中賺到獎金，該基金用以獎勵創造出最能夠吸引用戶體驗的內容創作者。