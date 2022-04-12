顯卡市場走到轉捩點？輝達跌逾5% 分析師警告一些訂單遭取消

美國科技股周一 (11 日) 壟罩在高殖利率的賣壓下，晶片大廠輝達 (Nvidia) 以超過 5% 領跌。投資銀行 Baird 表示，由於個人電腦 (PC) 需求放緩，輝達一些消費性顯卡訂單已遭取消，中國防疫封鎖、輝達在俄羅斯停售可能進一步削弱需求，擔心將出現供應過剩。

Baird 分析師 Tristan Gerra 將輝達投資建議評等由「優於大盤」調降為「中立」，目標價從每股 360 美元一口氣調降為 225 美元。

Gerra 說：「我們相信，消費者繪圖晶片 (GPU) 訂單最近開始遭到取消，原因包括供應過剩、消費者需求減緩 (這一點可從顯卡定價持續下降看出端倪)、PC 需求減緩，以及俄羅斯禁運。」

輝達 (NVDA-US) 下跌 5.2% 至每股 219.17 美元。該股過去五個交易日跌逾 19%，是 2020 年 3 月 16 日為止五日下跌 19.9% 以來的最差表現。

Gerra 表示，西歐和亞洲的 GPU 開始出現供應過剩，中國的消費者需求下降尤其引人注目。

大環境似乎也不利輝達，Gerra 說，中國因疫情封城可能導致物流問題，使輝達中國供應鏈受到更進一步干擾，不僅如此，俄羅斯市場占輝達消費性 GPU 的比重可能高於市場共識，包括遊戲和挖礦業務。

他另指出，加密貨幣以太坊 (Ethereum) 分叉，可能讓 GPU 承受更大價格壓力。

Gerra 調降對輝達的營收成長預測，認為 GPU 需求將在下半年開始影響其營收。他也調降遊戲營收的預測，估第 2 季季比持平或略降、第 3 季下滑，跌幅約中間個位數百分點。

並非所有分析師都看淡輝達前景，例如花旗的 Atif Malik 雖然以台灣銷售數據低於往年同期為由，調降輝達下半年遊戲營收預測，但仍保持「買進」評等，看好資料中心成長和 9 月新遊戲顯卡上市。Gerra 也說，輝達的長期基本面仍佳。

在全球供應短缺、晶片需求強勁下，半導體股已經連漲好幾季，但最近陸續有看空聲音出現。Truist 分析師 William Stein 上周警告，半導體股潮流可能正在轉變，並調整輝達、超微 (AMD-US) 和英特爾 (INTC-US) 等半導體巨頭的目標價。

IDC 周一公布，全球第 1 季 PC 出貨量下滑 5.1%，遜於市場預估。