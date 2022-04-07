歐盟將祭出第五輪對俄制裁 烏克蘭堅持應禁止石油及天然氣

隨著歐盟準備在周五 (8 日) 之前，對俄羅斯實施第五輪制裁，烏克蘭外長周四表示，烏克蘭將繼續要求對俄羅斯實施石油和天然氣禁令。

Dmytro Kuleba 將在外交部長特別會議中，對北約 30 個盟國，以及歐盟、芬蘭、瑞典、日本、紐西蘭和澳洲等國發表談話，預計他將要求對俄羅斯的制裁持續，並請求各國供應武器。

與此同時，Kuleba 強調，會繼續堅持要求全面的石油和天然氣禁令。他特別呼籲德國，加快向烏克蘭運送武器，目前柏林的程序耗時過久。

據媒體報導，歐盟準備減少進口俄羅斯能源，主要是煤炭，但內部對將俄羅斯石油和天然氣納入制裁範圍，仍未達成一致。

歐盟外交政策負責人 Josep Borrell 表示，包括禁止煤炭在內的第五輪歐盟制裁措施，將在周四或周五達成一致。 「我們一直在遵循一種漸進的方法。現在我們正在加速。」

歐盟約有 60% 的能源需要進口，其與俄羅斯最大的貿易往來，就是石油及天然氣交易。今年之前，歐盟每年對俄羅斯煤炭的進口額約為 40 億歐元。

其中，匈牙利更表示，如果俄羅斯要求匈牙利以盧布付款天然氣，匈牙利就將以盧布支付。匈牙利總理 Viktor Orban 在周日 (3 日) 的選舉中贏得第四次連任，他在競選時承諾，為匈牙利家庭供應安全可靠的天然氣。