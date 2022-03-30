費城Fed總裁：美國不會走向經濟衰退 5月不排除升息2碼

儘管經濟出現不祥跡象，且利率正在上升，但費城聯邦準備銀行總裁 Patrick Harker 周二 (29 日) 表示，他認為美國不會走向經濟衰退。

10 年期和 2 年期美國公債殖利率曲線周二短暫倒掛，市場預期聯準會 (Fed) 將進入大幅升息周期以遏制通膨，但 Harker 表示，他認為當前的經濟狀況足以承受收緊的貨幣政策，以及債市對成長恐受影響的擔憂情緒。

他說：「我尋求的是安全著陸。這一路可能很顛簸，上下都顛簸，但我們都經歷過這些，我們會安全著陸，但我不想太刺激，這就是為何我們對實施政策的方法抱持謹慎和謹慎的原因。」

最近幾次美國經濟衰退時，10 年期和 2 年期公債殖利率曲線都呈現反轉。對此 Harker 警告，在試圖預測未來時，不要過度依賴一種關係。

「證據好壞參半。以數據來看，這顯然與經濟衰退相關，但這因果關係並不明確，所以我們需要確保查看大量不同的數據。」

殖利率曲線倒掛被視為重要跡象，這反映投資者擔心 Fed 將過度緊縮，導致經濟進一步的成長受限，也會抑制銀行放款。

美國失業率已回到接近新冠疫情大流行前的水準，為約 50 年低點，目前消費者現金充裕，且房地產價值繼續上升。

但在通膨高漲之下，Fed 已經展開升息周期，市場預期今年剩餘 6 次會議都會升息，且 Fed 表示不排除將升幅擴大到 2 碼 (0.5 個百分點)。

Harker 認為，Fed 在 5 月的會議上應該只會升息 25 個基點 (即 1 碼)，但市場預期為升息 50 個基點。Harker 對該想法持開放態度，具體取決於數據，「我不會排除這個可能性。」

Harker 雖然非今年 Fed 投票委員，但他替代波士頓聯準銀總裁行使投票權。預定接手波士頓聯準總裁的密歇根大學經濟學家 Susan Collins ，要到 7 月 1 日才會上任。

即使利率可能更大幅調升，他認為 Fed 可透過當前情況設計自己的方式，首先聚焦拉低通膨。

他說：「這是首要之務，但我不想做過頭，只是要試著大力踩剎車，讓成長結束。我認為這會是一段顛頗的旅程，在我們進入低於趨勢的成長期一段時間內可能會有一些問題，但我想我們能做到。」