日財相喊話效果曇花一現 日圓乏力、美元指數亞洲盤站上100 

美元指數 (DXY) 在周二 (12 日) 亞洲盤回到 100 以上，投資人預期今晚將出爐的美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率可能再創新高，並強化聯準會 (Fed) 積極升息方向。日圓一度因財長的口頭警告回升，但後繼無力。

截稿前，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數小漲 0.13% 至 100.06，周二盤中在 99.93 到 100.13 之間波動，有機會挑戰上周盤中漲抵的兩年高點 100.19。

美元兌日圓漲勢尤其顯著，周二盤中一度貶至 125.48 日圓，距離 2015 年 6 月的 125.86 日圓不遠，如果升破此關鍵支撐，可能導致日圓更弱勢。

日本財相鈴木俊一周二升高口頭干預力道，加入試圖減緩日圓貶勢的官員行列。他說：「政府正密切關注外匯市場發展，包括以警戒態度看待最近的日圓貶值，以及對日本經濟的影響。」

這番話一度讓日圓從 125.48 日圓回升到 125.11 日圓兌 1 美元，但不到一個小時就貶回鈴木俊一發言前的水準。

Gaitame.com 研究所經理人 Takuya Kanda 說，主導日圓兌美元的力量來自美日貨幣政策分歧，屬於基本面因素，市場將測試 125.86 日圓關鍵支撐，如果貶破此水準，下一個目標將是 130 日圓。

日本銀行 (央行) 目前仍堅持貨幣寬鬆立場，主張國內通膨過低而無法改變政策方向。而鈴木俊一已要求財務省擬定一系列政策，以減輕日圓貶值墊高進口成本、推升通膨對國內經濟的衝擊。