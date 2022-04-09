擔憂景氣衰退？殖利率曲線指標之父：倒掛要持續一季才有意義

美國 2 年期和 10 年期公債殖利率曲線最近倒掛，象徵經濟衰退指標閃現警訊，正當各方辯論之際，有「殖利率曲線指標之父」之稱的杜克大學教授哈維 (Campbell Harvey) 表示，倒掛要維持一季才有意義，意味著衰退警訊尚未出現。

短天期美債殖利率超過長天期美債殖利率，被稱為殖利率曲線倒掛 (yield curve inversion)，通常預告經濟將在未來 20 個月內衰退。各年期當中，又以 2 年期和 10 年期的殖利率曲線是否倒掛最受矚目。

哈維最早在 1986 年在論文中，曾以殖利率曲線作為衰退指標。他周五表示，殖利率曲線倒掛需要維持一季，若只有一天或一個禮拜不具意義。因此他認為，儘管美國景氣看起來將降溫，現在判斷經濟即將衰退言之過早，「此時此刻，殖利率曲線尚未閃爍紅色警訊。」

這位 63 歲的經濟學家說，最近幾個月以來，長短天期債券的利差正在縮小，鑒於聯準會 (Fed) 進入緊縮循環，各天期債券之間的殖利率曲線趨平是可以預期的事，而殖利率曲線趨平預示美國經濟成長將趨緩。

Fed 積極升息打擊通膨，令市場擔憂恐導致美國經濟衰退。(圖: AFP)

回顧歷史，殖利率差通常要等到 Fed 升息一段時間才會趨於零，但這次 Fed 才開升息第一槍，就有多種年期公債的殖利率曲線倒掛，而 2 年期和 10 年期的利差，則在 Fed 3 月 16 日升息之前就以 1980 年迄今不曾見過的速度飛快縮小。10 年期減 2 年期的利差在 3 月 29 日轉為負值，是 2019 年 8 月迄今首次倒掛，之後倒掛維持了幾天。

貝萊德 iShares 美國投資策略部門主管 Gargi Chaudhuri 主張，近期不至於出現衰退。然而許多觀察家認為，Fed 可能已經遠遠落後通膨形勢，例如美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 周五表示，經濟學家對美國經濟將在幾年內陷入衰退的共識正在成形。

3 個月 / 10 年美債殖利率曲線

和 Fed 主席鮑爾一樣，哈維傾向以債市最短天期那端的殖利率做為比較基準，也就是以 3 個月期去對照 10 年期，而目前美國 3 個月期公債的殖利率不僅仍低於 10 年期，利差甚至超過 200 個基點，曲線依然陡峭。

但哈維提醒，3 個月和 10 年期公債的殖利率曲線，可能在一年內明顯趨於平坦。

在美國經濟 2020 年陷入衰退之前，3 個月 / 10 年和 2 年 / 10 年的殖利率曲線都曾經出現倒掛。

3 個月期公債殖利率目前約 0.68%，只反映 Fed 已經兌現的升息，2 年期殖利率約 2.5%，則反映對未來的升息預期。