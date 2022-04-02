IMF首席經濟學家：美國可免於經濟衰退、關注中國封城影響

國際貨幣基金 (IMF) 新上任的首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 表示，美國經濟成長強勁，近期成長可能減緩，但預料能躲過衰退，IMF 也正在關注中國新一波防疫封鎖措施對經濟的影響。

古林查斯在 1 月上任以來首次採訪中，發表對全球經濟看法。他認為，俄羅斯入侵烏克蘭之後，對全球經濟造成可觀的衝擊，導致全球決策官員希望打壓通膨又不至於波及經濟的努力面臨挑戰。

IMF 正在更新世界經濟展望報告 (WEO)，將在 4 月 19 日春季年會期間發布結果。俄烏戰爭爆發導致能源和糧價大漲後，IMF 曾預告將調降全球經濟成長預測。

針對美國，古林查斯表示美國經濟至少在近期內不會陷入衰退，「美國經濟成長可能減緩，但仍保持成長。」

但他認為歐洲狀況格外脆弱，因為歐洲更仰賴俄國天然氣，整體需求可能也會受到戰事衝擊。

古林查斯也關注中國新一波防疫封鎖，可能引發的供應鏈中斷。

IMF 將在 4 月 19 日春季年會公布最新世界經濟展望報告。(圖: AFP)

IMF 年初原本還看好主要經濟體都會有亮麗的成長。根據 1 月的預測，全球經濟今年預估成長 4.4%，美國料擴張 4%、中國為 4.8%、歐元區為 3.9%。

美國聯準會 (Fed) 可能為了打擊通膨加速升息，正在加深市場對經濟衰退的擔憂，美國 2 年期公債殖利率本周超越 10 年期殖利率，形成殖利率曲線倒掛，象徵經濟即將衰退。本周美國的經濟數據好壞參半，消費者信心下滑，但非農就業人數穩健仍長。

花旗集團全球首席經濟學家表示，在未來一年半，全球經濟有三分之一機率陷入衰退，美國衰退機率為四分之一。

古林查斯在 1 月接替戈平納斯 (Gita Gopinath)，成為 IMF 首席經濟學家，這位法國學者在麻省理工學院取得經濟學博士學位，以匯率和消費為論文主題，指導教授為 2015 年卸下 IMF 首席經濟學家職務的布朗夏 (Olivier Blanchard)。