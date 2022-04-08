〈美股早盤〉Fed緊縮影響市場情緒 投資人靜待下周美企財報季 美股開低走低

市場受聯準會（Fed）緊縮政策消息影響，美股周五（8 日）開低走低，且隨美企財報季下周開跑，市場交投偏向謹慎，投資人靜待財報公布後再做決策，此外俄烏衝突仍是投資人焦點。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.31%，那斯達克綜合指數下跌 0.9%，標普 500 指數跌 0.49%，費城半導體指數跌 1.62%。

俄烏戰事方面，雖然俄國表示希望在幾天內結束軍事行動，但烏克蘭東部交火升級。據外媒報導，歐盟 27 個成員國正式批准通過第五輪對俄制裁措施，決定自今年 8 月開始禁止自俄羅斯進口煤炭。與此同時，美國國會昨日通過兩項針對俄國的制裁法案，包括禁止俄羅斯能源進口及取消俄國貿易最惠國待遇，並交由總統拜登簽署後生效。

俄國央行今日宣布降息 300 個基點（12 碼），把基準利率下調至 17%。在宣布利率調整後，美元兌俄羅斯盧布波動較小。

俄國央行表示，最新數據顯示，目前物價增長率明顯放緩，原因包括盧布匯率的變動，指出俄國經濟的外部環境仍然困難，金融穩定風險仍然存在，預料在未來幾次會議上可能進一步降息。

美國公債殖利率周五漲跌互現，截稿前 10 年期公債殖利率上漲至 2.713%，而 5 年期和 30 年期利率繼續維持倒掛，除殖利率曲線倒掛之外，另一個衰退訊號也亮起燈號：被視為全球經濟成長指標的道瓊運輸指數本周三跌入熊市，對美國經濟和美股前景是個壞消息。

此外，由於 Fed 大幅升息的預期支撐美元，美元指數周五走高，截稿前報 100.115，升破 100 大關，接近 2020 年 7 月以來新高。國際油價受戰略石油儲備釋出影響，連 3 天走跌後回穩，截稿前西德州原油（WTI）、布蘭特原油漲跌不一前者略漲 0.1%，後者下跌 0.26%。

其他消息方面，法國將於周末進行第一輪總統和議會選舉投票，並將於兩周後進行決選。根據最新民調，現任總統馬克宏的支持率對上右翼民粹主義者雷朋（Marine Le Pen）的領先幅度從俄烏戰爭爆發時的約 30% 萎縮至僅 3.5%。一些人士認為，雷朋有望在決選中擊敗馬克宏。



截至台北時間周五（8 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Spirit Airlines(SAVE-US) 早盤上漲 1.74%，至每股 26.97 美元。

Spirit 航空原本稍早已同意被 Frontier Airlines 母公司 Frontier Group(ULCC-US) 收購，但捷藍航空 (JBLU-US) 向 Spirit 航空提出每股 33 美元、總計 36 億美元全現金的收購提議，Spirit 航空認為捷藍航空的報價是「更好的提議」，董事會正在評估中，並將「採取其認為符合 Spirit 及其股東最大利益的行動方案」。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤下跌 6.75%，至每股 11.26 美元

線上金融服務與股票交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）股票評等被高盛從「中性」（Neutral）下調至「賣出」（Sell），高盛分析師認為，對羅賓漢的預期普遍過於樂觀，指出該公司在 2023 年實現獲利的門檻很高。

百建 (BIIB-US) 早盤下跌 0.12%，至每股 211.40 美元

百建旗下阿茲海默症新藥 Aduhelm 適用美國聯邦醫療保險（Medicare）的範圍遭受限制，美國政府表示醫療保線範圍僅限登記參加該藥臨床試驗的患者。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月批發庫存月增率終值報 2.5%，預期 2.1%，前值 2.1%

華爾街分析：

Oanda 分析師 Craig Erlam 表示，投資人對高通膨和快速升息的前景泰然自若，似乎沒有受到影響，不過未來幾周可能還會有更多的劇烈波動。

Ameriprise Financial 全球市場策略師 Anthony Saglimbene 表示，隨著投資人對貨幣政策的預期發生重大轉變，股市本周有點難以接受利率將會上升的事實。

摩根大通資產管理公司固定收益投資組合經理 Kelsey Berro 表示，現在看到的是美債殖利率策略性的重新趨陡，但未來曲線將繼續趨平，因為 Fed 已經表達出希望將利率迅速提升至中性。除此之外，Fed 可能需要在中性水準之上收緊貨幣，前端殖利率仍有可能走高。