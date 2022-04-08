美銀：能源股是2022年的「痛苦交易」 還有上漲空間

今年以來，能源類股已經累計上漲 38%，但美國銀行 (Bank of America) 認為這類股票仍有更多上漲空間，因為這一產業代表著 2022 年的「痛苦交易 (pain trade)」。

所謂「痛苦交易」是針對特定資產進行定向交易，並對大多數市場參與者帶來重大傷害。美銀之所以認為能源股是「痛苦交易」，因為很少投資人在這類股票持有足夠的曝險，而隨著他們慢慢進場，將有助於維持進一步的資金流入。

隨著新冠疫情的平息、旅遊需求增加，而俄羅斯入侵烏克蘭導致供應減少，2022 年石油和天然氣價格大幅上漲。美銀認為，基於 3 個關鍵因素，能源股還有得漲。

一、能源安全

在俄羅斯入侵烏克蘭以及隨後對莫斯科實施制裁之後，投資者和政策制定者已經意識到，擁有充足的國內能源生產和供應，是經濟和國家安全的關鍵。美銀認為，這將有助於美國在頁岩氣熱潮結束後，重新吸引投資流入。

二、能源股比重翻倍

美銀指出，2020 年能源類股在標普 500 指數中的比重降至 1.9%。此後他們在指數中的比重增加了一倍，至 3.9% 左右，儘管仍遠低於 2010 年前的 10%，而投資者所持的部位仍明顯不足。

三、現金

美銀表示，到明年年中，現金殖利率將升至 3.25% 至 3.50%，這將使現金成為約 15 年來最有價值的資產。預計能源公司今年將產生 15% 的抗通膨自由現金流殖利率，這是自 1986 年以來的最高水準。

美國銀行結論指出，儘管今年以來能源股上漲了 38%，但考慮到高通膨和不斷上升的現金收益，其估值仍然具有吸引力。