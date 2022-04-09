〈美股盤後〉Fed鷹襲華爾街心驚 三大指數周線吞黑

聯準會 (Fed) 即將大幅升息和縮表、烏俄戰爭持續，以及中國疫情封控措施的背景下，美債殖利率週五 (8 日) 持續攀升，國際油價走高，投資人拋棄成長股轉進價值股，聯合健康、沃爾瑪和可口可樂創新高，運輸類股陷入困境，四大指數僅道瓊小幅收紅逾 130 點，標普指數下跌 0.27 至 4,488.28 點，收於 200 日均線下方。

綜觀本週，標普週跌幅達 1.27%，那指週線吞黑 3.86%，道瓊本週跌 0.28%。

政經方面，美國官員警告稱，烏克蘭的戰爭可能會持續數週甚至數年，歐盟已批准禁運俄國煤炭，並對俄國船隻關閉歐盟港口。美國週四取消俄羅斯貿易最惠國待遇、禁止俄國石油、天然氣與煤炭進口，歐盟、日本、英國、加拿大、韓國和澳洲也計劃取消對俄羅斯貿易最惠國待遇。

由於戰爭扼殺糧食作物供應，全球通膨壓力升溫，聯合國糧農組織 (FAO) 週五公布 3 月全球糧價指數 (FFPI) 月增 12.6% 至 159.3，創下歷史新高，顯示全球飢餓危機加劇。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 4.96 億例，死亡數突破 617 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 113 億劑疫苗。

美國政界高層多人確診後，白宮通訊主任貝丁菲爾德 (Kate Bedingfield) 週五坦言，美國總統拜登染疫的可能性上升。

儘管拜登最近一次 (6 日) 病毒檢測結果呈陰性，但拜登在美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 確診前有過近距離接觸，拜登家人也傳出確診。同時，Omicron 疫情在台灣遍地開花，台灣總統蔡英文因家人確診週五起進行隔離。

週五 (8 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，能源、金融和醫療保健領漲，科技、非必需消費品和通訊服務板塊收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.19%；Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.28%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.91%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.11%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.46%。

道瓊成分股漲跌互見。家得寶 (HD-US) 上漲 2.76%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.69%；高盛 (GS-US) 上漲 2.3%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.83%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.49%；波音 (BA-US) 下跌 1.56%。

費半成分股逾半收黑。芯源系統有限公司 (MPWR-US) 大跌 5.67%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.50%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.82%；AMD (AMD-US) 下跌 2.62%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.14%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.99%；美光 (MU-US) 下跌 1.42%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.97%。

台股 ADR 跌跌不休。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.22%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.44%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。

企業新聞

特斯拉執行長馬斯克 7 日於德克薩斯州的超級工廠「Giga Texas」舉行的 Cyber Rodeo 活動中宣布，公司計劃在明年發布 Cybertruck、Tesla Semi EV、Optimus 人形機器人和其他產品。不過，特斯拉 (TSLA-US) 週五下跌 3.00% 至每股 1,025.49 美元。

馬斯克表示，人形機器人 Tesla Bot(Optimus) 最快明年投入生產 (圖片：特斯拉)

全球最大鋰礦商雅寶 (ALB-US) 週五一度來到日內高點 214.69 美元，尾盤收跌 0.40% 至每股 211.00 美元。馬斯克週五推文指出，鋰礦價格已達到瘋狂的水平，特斯拉可能會直接大舉進軍鋰礦開採和精煉業務，此消息撐起鋰礦類股盤中漲勢。

惠普 (HPQ-US) 下跌 3.57% 至每股 38.63 美元。瑞銀將惠普評級下調至「中性」，目標價維持 40 美元，分析師認為消費者個人電腦市場逐漸出現疲軟跡象，明年的回購可能會放緩，惠普的風險報酬率已平衡，股票價格可能會原地踏步。

美劵商平台 Robinhood (HOOD-US) 大跌 6.88% 至每股 11.24 美元。高盛認為 Robinhood 短期盈利途徑有限，下調 Robinhood 股票評級至「賣出」，

波音 (BA-US) 下跌 1.56% 至每股 175.20 美元。全球物流業領導品牌 DHL 旗下一架波音 757-200 貨機，近日在哥斯大黎加胡安聖瑪麗亞國際機場 (Juan Santamaria International Airport) 起飛後發生故障、緊急返航迫降，但著陸時不僅滑出跑道，機身直接截成兩半。

經濟數據

美國 2 月批發庫存月增率終值報 2.5%，預期 2.1%，前值 2.1%

華爾街分析

高盛集團首席經濟學家 Jan Hatzius 指出，聯準會可能需要將更大幅升息，超過其當前預期的水平，才能為過熱的美國經濟降溫。

iCapital Network 投資策略師 Anastasia Amoroso 表示：「投資人意識到，聯準會還可能變得更加鷹派。在他們採取更多措施持續控制通膨方面，市場可能會犯錯。」

Sit Investment Associates 高級投資組合經理 Bryce Doty 指出：「隨著投資人和經濟學家繼續調低經濟增長預期，前景越來越黯淡。逆風持續增加。因此，這種市場緊張情緒也在升溫，就像天氣一樣時而放晴，時而迎來暴風雨。」

美國下週將迎來重要的消費者物價指數 (CPI) 報告和新的財報季，料聯準會貨幣政策有關的討論將持續主導市場情緒。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主