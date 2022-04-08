〈俄烏衝突〉美國會通過兩法案 取消俄國最惠國待遇及禁止能源進口

美國參眾兩院周四（7 日）通國兩項針對俄國的制裁法案，包括禁止俄羅斯能源進口及取消俄國貿易最惠國待遇，並交由總統拜登簽署後生效。

兩項法案在參議院都已 100 票對 0 票的壓倒性勝利通過，其中禁止俄國能源進口法案在眾議院以 413 票贊成、9 票反對通過，取消俄國貿易最惠國待遇則以 420 票贊成、3 票反對一樣順利過關。參議院的法案將拜登的政令寫入法律，這使得未來的總統要推翻這一政令要困難得多。

禁止俄羅斯能源進口這項立法在參議院陷入僵局數周後獲得通過，未來將禁止從俄國進口包括石油、天然氣、煤炭等其他能源產品。

消息傳開後，西德州原油（WTI）期貨略漲 0.1%，至每桶 96.34 美元，布蘭特原油下跌 0.36% 至每桶 100.71 美元，跌近百元大關。

根據取消俄國貿易最惠國待遇法案，美國將中止與俄羅斯的正常貿易關係，提高俄國鋼及鋁材等產品關稅，且該法案也同時降低白羅斯的關稅優惠。

不過上述兩項法案還另外設有條款，允許美國總統在特定情況下，有權恢復俄羅斯的正常關稅待遇以及進口能源產品。

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，任何一個軍隊犯下戰爭罪行的國家，都不配獲得和美國的自由貿易的地位。

俄勒岡州民主黨參議員 Ron Wyden 表示，法案是要對普丁及其周遭寡頭造成經濟壓力所動用的工具，並稱普丁領導下的俄羅斯不該成為自二戰結束以來經濟秩序的一部分。