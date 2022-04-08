〈貴金屬盤後〉 地緣政治和通膨疑慮揮之不去 金價收在一周來最高

烏克蘭局勢和高通膨的疑慮揮之不去，帶動黃金期貨周四 (7 日) 上漲，收在一周以來最高。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 14.70 美元或約 0.8%，收每盎司 1937.80 美元，是 3 月 31 日以來最高。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 說，黃金價值被彼此對立的力量左右，一邊是烏克蘭戰爭和地緣政治風險，提高黃金吸引力，另一邊則是日益鷹派的美國聯準會 (Fed) 帶動美元升值，抑制黃金的漲幅。

世界黃金協會 (WGC) 資深分析師 Adam Perlaky 說，最近的地緣政治事件，凸顯黃金在投資人心目中是有效且經過考驗的避險工具。WGC 周三公布，全球黃金 ETF 在 3 月淨流入 118 億美元，寫下 2016 年以來單月最高紀錄。

儘管美債殖利率一路攀高，黃金仍大致保持不錯的表現，今年來上漲約 5.7%。Swisquiote 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 說，從殖利率升勢來看，黃金的中期走勢可能下滑，他預測金價會跌到每盎司 1800 到 1820 美元之間，也就是包含 200 日移動均線的價位。

他說：「目前支撐金價的因素之一，來自俄羅斯為全球前幾大金礦國，而且地緣政治緊張，使避險需求仍高。」

其他金屬商品交易