Fed公布會議紀錄後美債殖利率走低 但5年期和30年期持續倒掛

由於投資人消化了聯準會 (Fed) 最新的會議紀錄，美國國債殖利率周四 (7 日) 上午走跌，但 5 年期和 30 年期殖利率維持倒掛。

美東時間清晨 6 點 55 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 1.1 個基點至 2.598%。30 年期國債殖利率小升 0.4 個基點至 2.636%；而 5 年期國債殖利率下跌 4.1 個基點至 2.663%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周三 (6 日) 下午公布的 Fed 會議紀錄顯示，Fed 官員計畫每月將資產負債表縮減 950 億美元。Fed 官員還表示，未來可能會一次或多次升息 50 個基點。

Fed 的這種鷹派基調使 10 年期美國國債殖利率創下 3 年高點。投資人開始擔心 Fed 為應對通膨上升而採取的更激進緊縮政策，實際上可能會損害經濟成長並導致經濟衰退。

美國國債殖利率倒掛，投資人拋售短期政府債券，轉而買進長期債券，反映出這些衰退擔憂。

Monex Europe 外匯分析主管哈維 (Simon Harvey) 周四表示，Fed 從美國國債市場撤出的金額不一定「過於激進」。

他預計 Fed 將在下次會議上連續 2 次調升利率 50 個基點。

在這 2 次升息之後，哈維表示，Fed 將考慮這是否足以支撐通膨預期，看是否可以繼續以 25 個基點的幅度升息。

哈維建議，如果這還不足以控制通膨，可能會「重新評估更高的最終利率」，也就是 Fed 升息的終點。

勞工部將於美東時間周四上午 8 點 30 分公布截至 4 月 2 日當周初請失業金人數。經濟學家預計上周將有 20 萬最新的失業保險索賠申請。

周四預計拍賣 350 億美元的 4 周票據和 300 億美元的 8 周票據。