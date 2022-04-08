何時買入黃金? 專家：消費者信心低落是買入訊號

在俄烏衝突爆發後，全球通膨加劇，消費者信心低落。Renaissance Macro Research 創辦人 Jeff deGraaf 週四 (7 日) 在研究報告中表示，消費者信心低迷是有意義的指標，投資人可在此時買入黃金。

報告指出，該機構發現通膨、實際利率、貨幣供應或任何理論數據，都難以預知黃金未來的報酬率。然而，消費者信心指數卻是一項有意義的指標，若是指數偏高，黃金的未來報酬偏低，若指數偏低，黃金則有望展開多頭行情。

根據上月公布的數據，3 月密西根大學消費者信心指數終值降至 59.4，低於預期的 59.7，並創下 2011 年新低，歸咎於通膨飆升至 40 年來新高。有鑑於此，deGraaf 表示：「消費者信心處於谷底，建議持有一些黃金。」

報告也指出，即使在美國公債殖利率飆升且美元走強的情況下，今年迄今黃金價格仍上漲約 6%。通常而言，公債殖利率上升，會使得不能生息的黃金吸引力下降，而美元走強也會對美元計價的商品帶來逆風。

黃金的表現也超越美股，今年迄今，標準普爾 500 指數下跌 6.18%，道瓊斯工業平均指數也下跌 5.47%。

資產管理公司 Abrdn 的 ETF 投資策略主管 Robert Minter 曾表示，俄烏戰爭的爆發從根本上改變了地緣政治格局，即使俄羅斯停止對烏克蘭的入侵，全球化趨勢也不太可能回到幾年前的峰值，這將為黃金創造一個積極的環境。