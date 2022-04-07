專家：只要Fed維持鷹派 美元有望持續強勢

美國聯準會 (Fed) 多位官員在近期發表鷹派言論，促使美元指數跳升至近兩年新高。調查顯示，外匯策略師普遍認為，只要 Fed 在升息方面維持鷹派態度，並縮表，美元有望持續走強。

針對 53 名外匯策略師的調查顯示，超過三分之二 (37 名) 受訪者認為，美元強勢至少再持續三個月， 17 人認為會超過六個月，另有 13 人認為美元續強時間僅剩不到 3 個月，剩下 3 名則認為漲勢已結束。

ING 全球市場研究主管 Chris Turner 表示，Fed 將會在今年積極收緊貨幣政策，預估聯邦基金利率可能會在明年第一季達到 3%，但 Fed 可能會在 2023 年第四季降息。他認為美元會在 2022 年的大部分時間裡維持漲勢，直到 2023 年春季或夏季才會走低。

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 在本月 1 日公布的數據顯示，市場投機客上週的美元淨多單部位升至 11 週以來新高。

Fed 近期積極表態將收緊貨幣政策以對抗通膨，立場向來較溫和的聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 日前表示，央行必須迅速採取積極的政策行動，包含加快腳步縮表與穩步升息，以壓低通膨。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 也在近日發表談話，表明支持聯準會快速縮表，並稱升息兩碼會是央行必須考慮的選項。