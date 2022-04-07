利率未能反映現實 布拉德：Fed仍然「落後於曲線」

聖路易斯聯邦儲備銀行 (Fed) 行長布拉德 (James Bullard) 周四 (7 日) 表示，雖然房貸利率和政府債券殖利率的上升已經領先於 Fed 目標聯邦基金利率，但 Fed 在對抗通膨方面仍然落後。

布拉德在給密蘇里大學預先準備好的講稿中引用標準貨幣政策規則表示，即使是「廣義」的解釋也顯示 Fed 的短期利率目前應該高達 3.5%，而不是目前在 0.25% 和 0.5% 之間。

他說：「美國的通貨膨脹率異常高，與 1974 年和 1983 年的情況相當。」當時 Fed 官員失去了對物價上漲速度的控制，最終不得不使用痛苦的限制性利率來引發經濟衰退。

以 Fed 最愛用的個人消費支出 (PCE) 物價指數衡量，目前總體通膨率為 6.4%，是 Fed 2% 目標的 3 倍。剔除經常波動的食品和能源成本的「核心」物價則是略低的 5.4%。

布拉德承認，目前的 Fed 政策利率並未完全反映市場已經發生的金融「緊縮」，這是根據投資人對 Fed 將在未來幾個月採取更積極行動的預期。例如，2 年期國債殖利率已從 3 月 1 日的 1.45% 左右升至周四上午的 2.45%，30 年期房貸利率接近 5%，而近期低點不到 3%。

他說，這「仍然讓 Fed 落後於曲線。」並指出 Fed 現在必須在即將舉行的會議上升息來「配合」市場的看法。

布拉德沒有說明他最近在 Fed 一些會議中提出加速升息半個百分點的呼籲，也沒有就他對周三 (6 日) 公布的 Fed 會議紀錄中詳述的資產負債表縮減計畫有其他看法。