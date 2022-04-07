避險需求推動 3月全球黃金ETF淨流入創6年多新高

根據世界黃金協會 (WGC) 發布的最新報告，在俄烏戰爭帶來的地緣政治不確定性和通膨飆升等憂慮下，3 月份全球黃金 ETF 淨流入量創下 6 年多以來新高。

數據顯示，3 月份全球黃金 ETF 淨流入 187.3 噸黃金，資產管理規模 (AUM) 增長 5.3%，創下 2016 年 2 月以來新高。儘管 3 月份股市反彈並且美元走強，但市場對通膨飆升、俄烏戰爭等的憂慮支仍持資金湧入黃金。

WGC 分析師在報告中表示，3 月分所有地區都有出現淨流入，大部分主要是來自北美和歐洲的持倉增加。北美地區 3 月份黃金持倉增加了 100.6 噸。歐洲地區增加 82.7 噸。亞洲地區也增加了 2.6 噸。

3 月份的強勁淨流入，使得第一季全球黃金 ETF 淨流入量達到 269 噸，創下 2022 年第三季以來新高。

分析師表示：「在股票和債券市場都顯著疲軟的情況下，黃金是表現最好的資產之一。在經濟不確定性和波動性加劇的時期，黃金被證明是可靠收益來源。」

WGC 高級分析師 Adam Perlaky 指出，近期的俄烏戰爭促使投資人再度湧入黃金，也是 3 月份全球黃金 ETF 持倉增長創下新高的原因，在目前市場動蕩的情況下，黃金 ETF 成為投資者的避風港。

從歷史來看，金價因俄烏戰爭這樣的風險事件爆發而上漲後，在隨後幾個月中都將維持漲幅。