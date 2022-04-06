消費必需品產業財報棘手 花旗：適合逢低買進！

花旗集團警告，新一輪財報季即將開始，對消費必需品股、尤其是食品股來說，恐是棘手的財報季，但這可能是投資者搶便宜的好機會。

分析師 Wendy Nicholson 報告寫道，由於投入成本較高，消費必需品產業的獲利將承壓，即使食品漲價，但整個產業的公司也面臨更高的包裝和運輸成本。

此外，外匯逆風也越吹越大。俄羅斯入侵烏克蘭提振美元，令美國企業在其他國家的產品價格上漲。雖然俄烏兩國並非巨大市場，但大眾擔心全球地緣政治不確定性對消費者信心的損害範圍可能不止於歐洲和亞洲。

該產業中，銷售額半數以上來自美國以外地區的公司例如：Mondelez International (MDLZ-US)、Oatly Group (OTLY-US)、家樂氏 (Kellogg) (K-US)、可口可樂 (KO-US)、高露潔 - 棕欖 (CL-US)、雅詩蘭黛 (Estee Lauder) (EL-US) 等。

她警告，鑑於這些因素，許多公司在發布財報時可能會調降財測，而這會令股價承壓。

「雖然如此，估值卻像一張外卡。」Nicholson 說。該產業目前股價較市場折價 4%，遠低於溢價 22% 的歷史平均水準。對於認為這些公司面臨暫時性問題的投資者來說，這樣的股價具有吸引力。

在該分析師的追蹤報導中，只有 4 家股價高於其歷史估值，而其他家則處於或低於歷史平均，這 4 家分別為： Church & Dwight (CHD-US)、高樂氏 (Clorox) (CLX-US)、Coty (COTY-US) 以及雅詩蘭黛。