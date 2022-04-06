電動車電池起火召回 美對LG能源展開調查

美國監管機關對 LG 能源解決方案 (LGES) 製造的電動車和油電車電池展開調查，迄今有五家汽車廠因電池起火疑慮，而召修車輛。

美國公路交通安全局 (NHTSA) 周二 (5 日) 在官網公布的文件顯示，該局已在 4 月 1 日著手調查，預估涉及 13 萬 8324 輛汽車，這些車可能在靜止或行駛狀態下著火。LGES 回應，正在配合調查。

NHTSA 表示，由於 Stellantis(STLA-US)、福斯 (Volkswagen)、通用 (GM-US)、現代、賓士 (Benz) 製造的汽車遭投訴，而展開調查。NHTSA 有權認定汽車是否有缺陷，並勒令業者召回。

NHTSA 將通知 LGES 客戶潛在的缺陷，以確保在必要時能安全召回。

這起調查凸顯汽車業邁向電氣化所面臨的技術挑戰。通用去年獲得 LGES 賠償 19 億美元，以支付雪佛龍 Bolt 電動車電池召修的費用。

美國汽車安全中心主任 Michael Brooks 說，NHTSA 調查能避免再次發生像高田大規模召修汽車安全氣囊的事件。

五家車廠在美國交易的股價周二都下挫，跌幅介於 1.1% 到 4%，LGES 周三在首爾股市早盤下跌 2.12%。