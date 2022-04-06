馬斯克1月以來幾乎每日買進推特 共斥資26.4 億美元

推特 (TWTR-US) 週二 (5 日) 提交給美國證管會 (SEC) 的文件顯示，自 1 月底以來，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克幾乎每天都買入推特股票，共斥資 26.4 億美元，如今已持有 9.2% 股權。

推特透過 13G 文件揭露出馬斯克的投資，該文件主要針對被動、不影響公司營運管理的投資人。

推特週二提交的文件顯示，馬斯克目前擁有推特 73,115,038 股股票，價值約 37.3 億美元。事實上，馬斯克自 1 月底開始幾乎每日買進推特股票，持續至 4 月 1 日。

最大手筆投資發生在 2 月 7 日，當日馬斯克買進超過 480 萬股，斥資約 1.76 億美元。他在 3 月 14 日持股突破 5% 的門檻。

在呈送 13D 文件之前，推特就宣布將提名最大股東、特斯拉執行長馬斯克擔任董事。申報文件顯示，馬斯克將擔任董事會的二級董事，任期直至 2024。在加入董事會期間及退出後的 90 天內，馬斯克持有推特已發行普通股股份不得高於 14.9%。

方舟投資 (Ark Invest) 創辦人兼執行長伍德 (Cathie Wood) 認為，馬斯克 (Elon Musk) 入股推特後，很可能推動推特管理層的改革。伍德表示，馬斯克的舉動等同對推特執行長 Parag Agrawal 發出強烈信號，可能推動另一次的領導層變革。Agrawal 去年 11 月才剛從推特創辦人 Jack Dorsey 手中接任執行長一職。

推特股價在週一大漲 27% 後，週二收於 50.98 美元，上漲 2.02%。