股神戰友孟格 卸任Daily Journal董事長

報紙與軟體公司 Daily Journal 在一份提交給證券交易委員會的文件指出，股神戰友孟格將卸任 Daily Journal 的董事長一職。

「股神」巴菲特黃金搭擋、波克夏副董事長孟格 (Charlie Munger) 自 1977 年以來一直擔任 Daily Journal 的董事長，負責監督 Daily Journal 的投資組合。

週一在一份提交給證券交易委員會的文件指出，孟格將卸任 Daily Journal 董事長一職，同時，他還提出向公司捐贈 100 萬美元的股票，以幫助公司建立新的股權激勵計劃。

「股神」巴菲特黃金搭擋、波克夏副董事長孟格 (圖片：AFP)

高齡 98 歲的孟格在 Daily Journal 的 45 年工作生涯中，他謹慎權衡那些打敗大多數公司的競爭性毀滅力量，努力找出並只買進有很大機會擊敗這些厄運的企業，儘管中概股 2021 年流年不利，他寧願謹慎購買股票，也不願讓投資人的錢處於危險中。

截至去年底，Daily Journal 的 13F 表格顯示，公司持有阿里巴巴 (BABA-US) 602,060 股，將近是去年 9 月底持股數 302,060 股的兩倍，另外，Daily Journal 也投資的富國銀行 (WFC-US)、美國銀行 (BAC-US)，最近兩個季末的持股數則是沒有變動。孟格公開表示，他對中國、阿里巴巴的未來相當放心。

此外，孟格還是一名比特幣懷疑論者，他曾將比特幣比做「老鼠藥」或「毒藥」，建議投資人不能碰比特幣，甚至要向逃離瘟疫一樣逃得遠遠的。